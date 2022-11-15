В Челябинске на обновление учреждений культуры направлена рекордная сумма

В Челябинске в текущем году на обновление учреждений культуры направлено свыше 780 миллионов рублей, что является рекордной суммой.

Выделение столь значительных средств стало возможным благодаря участию муниципалитета в различных программах, отмечают в пресс-службе мэрии.

В текущем году в столице Южного Урала проводились (и еще продолжаются) капитальные и текущие ремонты школ искусств, зданий и помещений знаковых объектов досуга и культуры.

В частности, был проведен капитальный ремонт двух старейших учреждений Металлургического района. Киноцентр «Импульс» получил обновленный фасад и кровлю, осталось лишь остеклить лицевую часть здания. В доме культуры «Сокол» в поселке Аэропорт проведен ремонт, все помещения ДК будут полностью оснащены мебелью и оборудованием.

Сегодня, 15 ноября, ход близящихся к завершению работ на объектах культуры Металлургического района оценила глава Челябинска Наталья Котова, отметившая, что оба учреждения откроются до конца 2022 года.