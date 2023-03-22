Челябинский музей изобразительных искусств подготовил подарок для сотрудников учреждений культуры

25 марта в России празднуется День работника культуры. И по случаю праздника Челябинский музей изобразительных искусств с 25 марта вводит новую льготную категорию посетителей – работники учреждений культуры.

Праздник молодой, но уже полюбившийся как публикой, так и служащим искусству, ведь к этому дню приурочивают различные мероприятия, награждения и благодарности профессионалам, занятым в сфере культуры и искусства. всегда рад видеть коллег в гостях. Теперь сотрудники театров, библиотек, домов культуры и других учреждений, подведомственных Министерству культуры РФ, смогут посещать выставки и мероприятия музея со скидкой, предусмотренной для льготных категорий.

Как уточнили в пресс-службе музея, льгота постоянная и действует при предъявлении служебного удостоверения.

Уже с субботы музей предлагает работникам культуры воспользоваться скидкой и посетить масштабную выставку «Три эпохи Марка Шагала», объединившую произведения одного из известнейших представителей авангарда.