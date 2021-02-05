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Челябинский омбудсмен встретилась с солдатом, получившим ожоги глаз

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко встретилась с солдатом-срочником Никитой Стороженко, который при разгрузке огнетушителей получил химические ожоги глаз.

Омбудсмен на своей странице Facebook рассказала, в каком состоянии сейчас находится молодой человек.

Юлия Сударенко встретилась с солдатом-срочником сегодня, пятого февраля, в воинской части, в которой он проходит службу. Она уточнила, что общение происходило с глазу на глаз. Информацию о его здоровье она опубликовала с согласия молодого человека.

«Никита чувствует себя хорошо. Подтвердил, что медицинская помощь была оказана ему своевременно, претензий к качеству медицинской помощи не имеет. Помимо обследования военными врачами, Никита также прошел обследование в частном медицинском центре. С его слов, сейчас левый глаз видит хуже, врачи назначили носить очки. Кроме того, он опасается, что зрение может ухудшаться со временем», - написала Юлия Сударенко.

Омбудсмен показала Никите публикации в СМИ с рассказом его мамы о том, что здоровье солдата-срочника не улучшается.

«Мама не говорила, что я не вижу, там тоже какая-то ситуация странная. Там по-другому все – не понятно. Мама сказала, что плохо видит левым глазом, а написали, что я слепой», - сказал Никита.

Уполномоченный по правам человека также написала, что травму солдата-срочника признали страховым случаем. По ее словам, ему выплатят страховое возмещение.

«С его размером он согласен. За несоблюдение техники безопасности, виновным должностным лицам вынесено предостережение. Никита отслужил уже семь месяцев. Травму не использовал и не планирует использовать как повод комиссоваться, хочет служить дальше», - добавила Сударенко.

Сейчас решается вопрос о покупке очков для Никиты.

Напомним, 17 декабря 2020 года на учебно-авиационной базе ЧВВАКУШа (Челябинск) двадцатилетний солдат-срочник Никита Стороженко, несущий службу по призыву, получил химический ожог глаз. ЧП произошло в момент, когда военнослужащие разгружали огнетушители. Один из огнетушителей разгерметизировался и залил пеной Никиту.

Третьего февраля 2021 года правозащитник Алексей Табалов со ссылкой на маму Никиты рассказал, что молодой человек продолжает лечиться в госпитале. А его левый глаз ничего не видит.

Фото: Facebook, страница Юлии Сударенко