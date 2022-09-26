Омбудсмен просит южноуральцев сообщать ей обо всех нарушениях в ходе частичной мобилизации

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко просит жителей региона сообщать ей обо всех случаях нарушения законодательства в ходе проведения частичной мобилизации.

С понедельника, 26 сентября, Сударенко и сотрудники аппарата регионального омбудсмена будут вести приём жителей по вопросам частичной мобилизации.

«Если Вы столкнулись с нарушением законодательства о мобилизации, обращайтесь - с каждым случаем будем работать индивидуально», - обратилась к южноуральцам омбудсмен на своей странице в соцсетях.

Прием будет проводиться с 08.30 до 17.30 без предварительной записи по адресу: город Челябинск, ул. Цвиллинга, 51А.

Обратиться можно также по телефону 8(351)737-15-41.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Соответствующий Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.