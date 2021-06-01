Челябинский приют для животных и птиц «Спаси меня» ждет помощи дачников

Челябинский приют для диких животных и птиц «Спаси меня» обращается за помощью к дачникам: пернатым и копытным подопечным Карена Даллакяна требуются сезонные витамины.

«Друзья! Начался дачный сезон - травка подрастает, цветут одуванчики, набирают рост лопухи, проводится обрезка деревьев. Очень просим вас, если есть возможность: привозите, пожалуйста, к нам в приют скошенную траву, одуванчики, лопухи, ветки яблонь, вишни, груши, берёзы, осины. Наши копытные и птицы будут рады свежей зелени», - пишет приют в своем сообществе в ВКонтакте.

Работники центра реабилитации диких зверей и птиц отмечают, что зелень, растущую в черте Челябинска, они своим подопечным не дают, а выезжать на пределы города за едой для них возможности не имеют.

«Будем вам очень благодарны, если вы откликнитесь на нашу просьбу!», - отмечают в приюте «Спаси меня».

Адрес центра реабилитации: Челябинск, Ферросплавная, 79. Контактный телефон: 8-908-078-88-28.

Также в приюте будут рады пенькам, стволам и веткам, которые остаются в городе после санитарной обрезки растений. Из всего этого можно соорудить игровые площадки для животных, сделать насесты для птиц.