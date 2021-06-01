01.06.2021
Челябинский приют для животных и птиц «Спаси меня» ждет помощи дачников
01.06.2021
Итоги выставки «Bauma СТТ RUSSIA 2021»: работа на сотрудничество
01.06.2021
На АЗ «УРАЛ» наградили победителей секций научно-технической конференции
01.06.2021
Самое дорогое в России свадебное платье из живых цветов «шилось» руками южноуральских мастериц
01.06.2021
Южноуральские полицейские не допустят, чтобы в детских загородных лагерях работали судимые
01.06.2021
Авиапассажир из Душанбе пытался провезти в Россию насвай
Нужны лопухи и одуванчики
Челябинский приют для животных и птиц «Спаси меня» ждет помощи дачников
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
31.05.2021
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021
Бор есть «священная корова»: биологи считают, что строительство в Челябинском городском бору может убить его
28.05.2021