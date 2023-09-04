Челябинский Сад камней не успеют закончить ко Дню города, но прогуляться в нем жители смогут

Сад камней, который в этом году заново (и по-новому) создают в Центральном районе Челябинска, на до недавнего времени запущенном пространстве рядом с набережной Миасса и Государственным историческим музеем Южного Урала, ко Дню города закончить не успеют. Но прогуляться по благоустроенной территории жители и гости мегаполиса смогут запросто – к тому времени прогулочные зоны Сада камней будут готовы примерно на 90 процентов.

Как сообщил сегодня, четвертого сентября, на аппаратном совещании в мэрии глава Центрального района Виктор Ереклинцев, одной из причин того, что к празднованию 287-летия Челябинска работы в Саду камней будут завершены не в полном объеме, является погода (последнее время во всем регионе шли дожди).

Кроме того, у подрядчика были серьезные проблемы с фонтаном, не все гладко получалось у этой же организации и с малыми архитектурными формами – случилось отставание от графика. Остальные работы в Саду камней (здесь реализуется несколько контрактов – разными подрядчиками) ведутся в графике.

«На сто процентов Сад камней ко Дню города мы, к сожалению, закончить не успеем, однако большая часть объектов там уже будет функционировать. Так что в Саду камней в праздник можно будет гулять, пользоваться этими объектами. Думаю, две недели – максимальный срок окончания всех работ», - сообщил Виктор Ереклинцев.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что до четверга не ожидается дождя и что в эти сухие дни нужно постараться поработать в Саду камней максимально продуктивно, чтобы прогулочные зоны гарантированно были готовы ко Дню города.

«Остальное доделаем потом», - сказала мэр.

В настоящее время в Саду камней основной контракт по благоустройству выполнен на 75 процентов, осталось уложить около ста метров асфальта на велодорожке, а также доделать остаток дорожки – примерно 80 метров – до соединения с улицей Красной.

Готовность контракта по устройству освещения так же составляет 75 процентов.

«Все опоры установлены, одиночные фонари смонтированы. До конца недели освещение будет выполнено на сто процентов», - рассказал Виктор Ереклинцев.

Контракт на выполнение работ по озеленению выполнен на 70 процентов. На выходных началась установка скамеек, завезены все урны.

«Идет постепенно расстановка малых архитектурных форм в соответствии с проектом. По фонтану: смонтированы все коммуникации, все сложное оборудование. Сегодня с утра заезжал на объект – подрядчик готовится к первому тестовому запуску фонтана. Если все пройдет нормально, он приступит к монтажу плитки и остального – поверхностного – оборудования. Туалет смонтирован, все коммуникации заведены на сто процентов. Осталось только провести тестирование», - отметил Виктор Ереклинцев.