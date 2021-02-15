Школу на 1100 мест в новом микрорайоне Челябинска достроят на год раньше

В Челябинске с заключением контрактов на ремонт объектов по программе БКАД не все гладко

Челябинский ветврач продолжает бороться за жизнь расстрелянной собаки

В Челябинске найденная на трассе с 30 ранениями собака после первой операции начала есть. Об этом на своей странице в Instagram рассказал ветеринарный врач Баграт Агажанов, который продолжает бороться за ее жизнь.

Расстрелянную собаку нашли на трассе в сторону Кургана неравнодушные люди. Они и привезли ее к Баграту. Тело животного было усыпано дробью – всего около 30 фрагментов.

«Морда, череп, грудная клетка - стреляли прямо, глядя в глаза этой пушистой девочке», - написал ветврач. - Рентген показал невообразимую картину. Дробь россыпью поразила мягкие ткани».

Собаке дали кличку Мишель. Ей уже провели первую операцию. В первую очередь удалили те фрагменты, которые гноились и мешали есть. Но некоторые металлические шарики сидят очень глубоко: один – между долями головного мозга, другой – рядом с сердцем. Еще несколько рядом с позвоночником, печенью и селезенкой.

Судя по всему, над собакой издевались не единожды. По словам ветврача, на теле есть как свежие шрамы от дроби, так и уже затянувшиеся.

Вчера Мишель начала идти на поправку. Ветврач опубликовал видео, где собака стала есть.

«Мишель начала кушать, - написал Баграт. - Это то, что нас беспокоило больше всего - с момента, как она оказалась у нас, девочка ничего не ела. Мы надеялись, что это связано с фрагментами дроби в ротовой полости и, к счастью, не ошиблись! После первой операции Мишель начала кушать, смотреть на это можно бесконечно! Шансы Мишель подросли! И это значит, что наши труды не напрасны!».

Так как Мишель потребуется не одна операция, ветеринарная клиника объявила сбор средств для помощи собаки.