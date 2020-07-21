Челябинский вуз снижает цены для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ

Поступающие в Челябинский государственный университет на контрактной основе могут рассчитывать на скидку за успехи в ходе получения предыдущего образования. Льгота рассчитана на образовательные программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

Скидку смогут получить абитуриенты с высоким балломединого госэкзамена или средним баллом предыдущего диплома не менее четырёх. Возможность снижения оплаты получат все очники, включая поступающих в Миасский и Троицкий филиалы ЧелГУ. Скидка сохранится на последующие семестры при своевременной оплате и отсутствии академических задолженностей.

Снижение стоимости образовательных программ бакалавриата и специалитета осуществляется на основании результатов ЕГЭ. Тем, кто сдаёт два экзамена, необходимо набрать в сумме от 110 баллов, для сдающих три экзамена — от 160 баллов. Тогда размер скидки может доходить до 20% или до 35 тысяч рублей в год.

Скидка на программы магистратуры будет сделана исходя из среднего балла диплома о предыдущем образовании, который должен быть не ниже четырёх баллов. «Хорошисты»-магистранты могут сэкономить почти 40% стоимости обучения –до 58 тысячрублей в год. В аспирантуре ЧелГУ скидки составляют почти половину стоимости обучения и достигают 78,5 тысячи рублей в год.

Для снижения финансовой нагрузки обучающихся в университете предусмотрен индивидуальный подход к возможностям студента. Гибкая система оплаты подразумевает, например, рассрочку платежа, когда при поступлении абитуриент может оплатить всего 30% стоимости обучения.Кроме того, существует целый ряд категорий граждан, которые могут претендовать на льготы.

Подробности дисконтной системы и размер полагающейся вам скидки можно уточнить в приёмной комиссии ЧелГУ по телефонам: 8 (351) 799-71-66, 8 900 073 30 49 (Viber, WhatsApp, Telegram).