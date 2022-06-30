30.06.2022
144 на 144: по указанию Владимира Путина бойцов ВСУ обменяли на военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР
30.06.2022
Челябинский зоопарк сообщил об изменении стоимости входных билетов
30.06.2022
В Челябинской области вновь пройдёт рок-фестиваль «Уральский Рубеж»
30.06.2022
В Челябинске закрыто движение по улице Васенко
30.06.2022
В Копейске следователи СК устанавливают обстоятельства гибели молодого рабочего
30.06.2022
Россия не станет ссориться с Турцией из-за Финляндии и Швеции
Челябинский зоопарк сообщил об изменении стоимости входных билетов
30.06.2022
Танцующий с бревном Малыш и другие обитатели челябинского зоопарка покоряют сердца тысяч людей
17.06.2022
Счастливый Малыш: челябинцы от души радуются за косолапого новосела
16.06.2022
Челябинский зоопарк предупреждает об активизации мошенников
03.06.2022
Полосатый Анри из Челябинска пополнил ряды многоженцев
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022