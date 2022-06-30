Челябинский зоопарк сообщил об изменении стоимости входных билетов с первого июля.

В своем телеграм-канале учреждение пригласило подписчиков к знакомству с новыми ценами.

Дети до четырех лет включительно с завтрашнего дня смогут бывать в гостях у обитателей муниципального зверинца бесплатно, как и раньше (при индивидуальном посещении).

Стоимость входного билета для детей от пяти до 11-ти лет включительно с первого июля составит 150 рублей (на 50 рублей больше, чем в настоящее время), для студентов очной формы обучения – двести рублей (сейчас – 150).

Дети от 12-ти лет и взрослые смогут посещать челябинский зоопарк за триста рублей (вместо двухсот рублей, как было раньше).

Дороже посещение зоопарка станет и для пенсионеров по старости – если до первого июля гости этой категории покупали входной билет за сто рублей, то с первого июля его цена вырастет до 150-ти.

Также с первого июля вырастут цены на посещение контактного зоопарка. Дети до двух лет смогут воспользоваться данной услугой бесплатно, дети от двух лет и взрослые – за 80 рублей с человека (сейчас билет стоит 50 рублей).

Желающим поучаствовать в квестах в составе группы до десяти человек нужно будет заплатить 50 рублей плюс входной билет по цене в соответствии с возрастом (сейчас – сто рублей с человека плюс входной билет); в группе от десяти человек – 50 рублей плюс 150 рублей за входной билет (до первого июля такие группы платили по сто рублей с человека).