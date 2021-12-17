17.12.2021
Прокуратура защитила права престарелых жильцов копейского пансионата «Забота»
17.12.2021
Житель Увельского района исчез из собственного двора вместе со своей собакой
17.12.2021
Об особенностях цифровизации Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
17.12.2021
Нацпарк «Таганай» обзавелся собственной солнечной электростанцией
17.12.2021
Челябинскому транспорту благодаря дополнительным светофорам теперь будет проще разворачиваться
16.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 17 декабря
Челябинскому транспорту благодаря дополнительным светофорам теперь будет проще разворачиваться
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
15.12.2021
Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
14.12.2021
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021