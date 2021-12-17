Челябинскому транспорту благодаря дополнительным светофорам теперь будет проще разворачиваться

В Челябинске на пересечении улиц Университетской набережной установлена дополнительная секция светофора.

Как пояснили в городском комитете дорожного хозяйства, это сделано для беспрепятственного разворота транспортных средств при движении по Университетской набережной от Молодогвардейцев.

Светофорный объект появился здесь во исполнение предписания ГИБДД Челябинска и с целью оптимизации дорожного движения на улично-дорожной сети города.

Также в рамках контракта по оптимизации организации дорожного движения и светофорного регулирования с обеспечением приоритетного проезда трамваев, на основе использования индуктивных петлевых детекторов транспорта дополнительные левоповоротные секции светофоров обустроены на пересечениях проспекта Победы с улицами Чайковского и Молодогвардейцев.

«Призываем участников дорожного движения быть внимательными и учитывать изменения при планировании своих маршрутов», - отмечают в КДХ Челябинска.