Число больных коронавирусом в России достигло 2777, в УрФО - 68

За последние сутки в России официально подтверждено 440 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 35 регионах, что на 60 случаев меньше, чем в предшествующие им сутки (тогда прирост был 198 случаев).

В Москве за сутки зарегистрировано 267 новых случаев, что на 120 случаев меньше, чем сутки назад (до этого был суточный прирост 175 случаев). Среди новых заболевших – 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек – от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 29 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Челябинской области (плюс шесть) и Ханты-Мансийском автономном округе.

По состоянию на утро 1 апреля в мире подтверждено 857 тысяч 442 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки - 9,3%). Из них 774 тысячи 825 случаев зарегистрировано в 174 странах мира (за сутки добавилось две страны), остальные – в Китае.

В Российской Федерации зарегистрировано две тысячи 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах (за сутки прибавилось два региона), в том числе в Москве – одна тысяча 880 случаев. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 190 человек, в Москве – 115 человек.

В УрФО официально подтверждено 68 случаев: в Свердловской области – 33 человека (пятое место в стране по числу заболевших), в Челябинской области - 20 случаев (восьмое место), в Ханты-Мансийском автономном округе – восемь, в Тюменской области – шесть, в Курганской области – один.

Коронавирус унес жизни 24 человек, в том числе в Москве – 16, в Санкт-Петербурге и Псковской области – по два случая, в Московской, Пензенской, Оренбургской и Владимирской областях – по одному.