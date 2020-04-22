Число официальных безработных в Челябинской области за апрель может вырасти в 1,5 раза

Численность официально зарегистрированных безработных в Челябинской области за апрель месяц может вырасти почти в 1,5 раза.

Такой прогноз озвучил губернатор Алексей Текслер на брифинге 22 апреля.

По данным главного управления по труду и занятости населения, по состоянию на первое апреля в центрах занятости состояло на учете 23 тысячи 482 человека. К 22 апреля число официальных безработных в регионе выросло на пять с лишним тысяч - до 28 тысяч 864 человек.

Уровень официальной безработицы вырос с 1,25% до 1,54%. «К концу апреля ожидаем 33 тысячи безработных», - рассказал Алексей Текслер.

В настоящий момент в регионе проводится настройка системы выплат. «Сегодня все заявления на выплаты передаются через федеральный портал «Работа в России» централизованным образом. Дальше документы запрашиваются в разных структурах центрами занятости. Настройки организованы на федеральном уровне. Там, где есть запаздывание по электронному взаимодействию, задействуем другие структуры: ПФР, УВД и так далее», - пояснил губернатор.

Алексей Текслер отметил, право на повышенный размер пособия будут иметь граждане, потерявшие работу после первого марта.

В службе занятости уточнили, пособие по безработице, равное минимальному размеру оплаты труда (12 тысяч 130 рублей), в апреле-июне будут получать все граждане, лишившиеся работы после первого марта 2020 года и зарегистрированные в качестве безработных.

Алексей Текслер напомнил, что принято решение о продлении региональных доплат безработным на три месяца (изначально планировалось выплачивать только в апреле). Все необходимые документы уже подписаны.

«Региональная компенсационная выплата назначается безработным гражданам и гражданам, направленным на профессиональное обучение и дополнительной профессиональное образование органами службы занятости, которые имеют продолжительность трудовой или иной деятельности не менее 60 календарных дней в 2020 году», - пояснили в службе занятости. На эту доплату не смогут претендовать граждане, уволенные за нарушение трудовой дисциплины и иные виновные действия, предусмотренные законодательством РФ.

«Сегодня более 2600 человек получили от нас пособия с доплатами. Это те, кто встал на учет по безработице с начала месяца», - добавил губернатор.