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Число пациентов с коронавирусом в Челябинском области достигло 1138

Общество
Сегодня, 11:35
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтвержден 80 новый случай коронавирусной инфекции Covid-19, что на 12,1% или 11 случаев меньше, чем сутки назад. Ранее численность заболевших росла в течение трех суток – на 21, 24 и 17 человек.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На утро воскресенья, 10 мая, в регионе подтверждено 1138 случаев коронавируса.

К настоящему моменту 263 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция выздоровели и выписаны из больниц (за сутки – 14, в предшествовавшие им двое суток – 61 и 64 пациента). Семеро пациентов переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, у четверых причиной смерти стала ковидная пневмония, у восьми человек – иные заболевания (онкология, сердечная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки умерла 76-летняя пациентка. Причина смерти – пионефроз с исходом в урологический сепсис, ковид – сопутствующее заболевание.

В больницах продолжает лечение 856 человек с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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