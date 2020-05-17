Число пациентов с коронавирусом в Челябинской области превысило 1,7 тысячи

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 97 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Количество заболевших за сутки практически не изменилось (ранее отмечалось 98 новых инфицированных).

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На утро воскресенья, 17 мая, в регионе подтверждено 1 тысяча 706 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выздоровел всего 21 пациентов, переболевших ковидом (на 28 человек меньше, чем сутки назад). К настоящему моменту 564 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция выздоровели и выписаны из больниц.

За время пандемии умерло 20 пациентов с коронавирусной инфекцией, у восьми причиной смерти стала ковидная пневмония, у 12 человек – иные заболевания (онкология, сердечная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки умерло два человека: 79-летняя женщина из Магнитогорска и 71-летний мужчина из Златоуста (умер в больнице Челябинска). В обоих случаях причина смерти – ковидная пневмония.

В больницах продолжает лечение 1113 человек с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.