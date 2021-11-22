Число пользователей «Сферума» выросло вдвое и превысило два миллиона человек

Число пользователей информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум», цифровую инфраструктуру которой обеспечивает «Ростелеком», превысило два миллиона человек, увеличившись за месяц на 110 процентов.

С 25-го октября по восьмое ноября, когда в ряде регионов школьники были временно переведены на дистанционное обучение, платформой активно пользовались один миллион 250 тысяч человек. Юбилейным двухмиллионным пользователем стала школьный учитель английского языка из села Кременкуль Челябинской области Эльвира Ижбирдина.

«В нашей школе образовательная платформа «Сферум» появилась недавно, и я решила зарегистрироваться и оценить ее функционал. Платформа предоставляет много удобных функций. Мы можем создавать сообщества и чаты, обсуждать в них нашу классную и внеклассную жизнь. Также, например, отсутствующие ученики могут присоединиться к уроку по видеозвонку, а значит, они не пропустят школьную программу. И все это доступно в рамках одной платформы», - отметила Эльвира Ижбирдина.

«В середине октября мы перешагнули отметку в один миллион пользователей, чем очень гордимся. А за минувший месяц к платформе присоединился еще миллион человек. Это подтверждает, что мы на правильном пути и сервисы, которые мы предоставляем, актуальны. Мы получаем положительные отзывы от учителей и учеников, которые работают в «Сферуме». Так, например, мы отмечаем рост трафика нашего мессенджера – он вырос практически втрое. Если в середине октября чатами активно пользовались 280 тысяч школьников и учителей, то к середине ноября их количество превысило 750 тысяч», - подчеркнул генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», «Сферум» был запущен 31-го марта текущего года. Сегодня платформа активно используется в 35-ти регионах РФ, при этом в 15-ти пилотных регионах подключено сто процентов школ. Это Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Сферум» позволяет учиться и общаться в режиме онлайн школьникам, учителям и родителям. Платформа основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте», регистрация доступна через единый центр авторизации VK ID - простой и безопасный инструмент. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

«Сферум» - это часть цифровой образовательной среды, которая создана минпросвещения и минцифры в соответствии с постановлением правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.

Сегодня «Сферум» предлагает следующие опции:

- групповые видеоконференции до ста участников, доступные с любого устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку;

- чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий;

- сообщества школ - закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели смогут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы - публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества;

- трансляции, которые одномоментно могут просматривать до десяти тысяч зрителей. Они доступны как зарегистрированным пользователям «Сферума», так и не авторизованным участникам, например, ближайшим родственникам ученика.

СПРАВКА

ООО «Цифровое образование» (разработчик «Сферума») образовано летом 2019-го года для создания высокотехнологичных сервисов в сфере образования. Компания входит в реестр отечественного программного обеспечения и реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, а также является резидентом Сколково. Учредителями «Цифрового образования» на паритетных началах выступают компания VK и «Ростелеком».