Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 63 тысячи

В Челябинской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 63 тысячи 355 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 86 заболевших, что меньше аналогичного показателя предшествующего дня (было 87).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 90 заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 86). С начала пандемии 57 тысяч 504 инфицированных сумели справиться с болезнью.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть семи человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее умерло шесть человек). За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 848 жителей. Из них одна тысяча 634 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 214 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 657 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 664 пациент с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.