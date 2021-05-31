31.05.2021
Челябинский велосипедист ответит в суде за переломы ног у ребенка
31.05.2021
В Челябинске нашли труп бешенной лисы
31.05.2021
Администрация Челябинска выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Шишкоедова
31.05.2021
Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 63 тысячи
31.05.2021
Смертью молодого человека в водоеме под Челябинском заинтересовался СК
31.05.2021
В Челябинской области предприятие заплатило 16 миллионов за сброс стоков
Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 63 тысячи
29.05.2021
Борьбу с ковидом продолжают более 2,6 тысячи южноуральцев
28.05.2021
В выходные южноуральцы вновь смогут привиться в садах, ТРК и на Кировке
28.05.2021
За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
27.05.2021
За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021
Бор есть «священная корова»: биологи считают, что строительство в Челябинском городском бору может убить его
28.05.2021
Жители Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки
28.05.2021
Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
27.05.2021
Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
27.05.2021