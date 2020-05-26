Число выписанных в России за сутки вновь превысило число заболевших

За последние сутки в России официально подтверждено 8 тысяч 915 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Из них у 41,1% нет клинических проявлений заболевания. При этом выписано из больниц почти в полтора раза больше – 12 тысяч 331 выздоровевший.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 26 мая в мире подтверждено 5 миллионов 536 тысяч 666 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост 1,65%), летальных исходов - 347 тысяч 719 (прирост за сутки 0,9%).

В Российской Федерации зарегистрировано 362 тысячи 342 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 2,5%), в том числе в Москве – 169 тысяч 303 случая.

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 12 тысяч 225 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 4190 человек (регион занимает шестую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 2356 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2151, в Ханты-Мансийском автономном округе – 1849, в Тюменской области – 1490, в Курганской области –189.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 131 тысяча 129 человек (плюс 12331), в Москве – 61 тысяча 619 человек (плюс 8033). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Коронавирус унес жизни 3807 человек (за сутки – 174). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве - 2110, Московской области – 349, в Санкт-Петербурге – 150, в Республике Дагестан – 118, в Нижегородской области – 72, в Республике Ингушетия – 42, в Ставропольском крае – 40, в Ростовской области – 34, , в Республике Северная Осетия – 32, в Брянской области – 31, в Новосибирской области - 30, в Краснодарском крае и в Красноярском крае – 28, в Калужской области – 27, в Саратовской области – 25, в Смоленской и Калининградской областях – 21, в Республике Коми, в Свердловской и Тульской областях – 20. В остальных регионах зарегистрировано меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 81 случай смерти от коронавируса: в Челябинской области – 31 (в том числе непосредственной от ковидной пневмонии – 13), в Свердловской области – 20, в Ханты-Мансийском автономном округе – 17, в Тюменской области – семь, в Ямало-Ненецком автономном округе – шесть, в Курганской области - ноль.