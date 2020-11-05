Число южноуральцев с ковидом, проходящих лечение в больницах, превысило пять тысяч

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 179 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 175). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных. В больницах проходит лечение уже более пяти тысяч пациентов с ковидом.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро пятого ноября подтверждено 21 тысяч 142 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписан 51 выздоровевший пациент с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справился с инфекцией 91 человек. За весь период пандемии ковид победили 15 тысяч 423 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умер 671 пациента с коронавирусной инфекцией, у 189 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 482 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение пять тысяч шесть пациентов с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 4 тысячи 885). За сутки добавился 21 пациент. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в 18 муниципалитетах: Челябинске, Магнитогорске, Верхнем Уфалее, Златоусте, Карабаше, Копейске, Кыштыме, Миассе, Чебаркуле, Ашинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Коркинском, Кунашакском, Нязепетровском, Саткинском, Сосновском и Уйском районах.