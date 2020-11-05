ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Число южноуральцев с ковидом, проходящих лечение в больницах, превысило пять тысяч

Общество
Сегодня, 15:12
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 179 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 175). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных. В больницах проходит лечение уже более пяти тысяч пациентов с ковидом.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро пятого ноября подтверждено 21 тысяч 142 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписан 51 выздоровевший пациент с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справился с инфекцией 91 человек. За весь период пандемии ковид победили 15 тысяч 423 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умер 671 пациента с коронавирусной инфекцией, у 189 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 482 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение пять тысяч шесть пациентов с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 4 тысячи 885). За сутки добавился 21 пациент. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в 18 муниципалитетах: Челябинске, Магнитогорске, Верхнем Уфалее, Златоусте, Карабаше, Копейске, Кыштыме, Миассе, Чебаркуле, Ашинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Коркинском, Кунашакском, Нязепетровском, Саткинском, Сосновском и Уйском районах.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 15:22
За сутки умерло семь пациентов с ковидом из Челябинска, Пласта и Октябрьского района
Общество
Сегодня, 11:07
В Челябинске жители квартир, наиболее пострадавших от взрыва кислородной станции, получили денежные компенсации
Общество
Сегодня, 10:39
Студотряды готовят к запуску новую инфекционку в Челябинске
Общество
Вчера, 20:06
За сутки умерло шесть пациентов с ковидом из Челябинска, Южноуральска и Нязепетровска
Сегодня, 10:39
Студотряды готовят к запуску новую инфекционку в Челябинске
Вчера, 20:06
За сутки умерло шесть пациентов с ковидом из Челябинска, Южноуральска и Нязепетровска
Вчера, 11:22
В Челябинской области за сутки выявлено 175 пациентов с ковидом
Вчера, 10:20
Челябинская область стала лучшим регионом по взаимодействию с некоммерческими организациями
03.11.20 20:07
Челябинцам станет проще путешествовать по Алтаю
03.11.20 17:07
Ленинский район Челябинска отмечает 85-летний юбилей
03.11.20 16:48
Команда Челябинской области заняла третье место во всероссийском «Робофесте»
03.11.20 16:19
Православные 4 ноября отметят праздник Казанской иконы Божией Матери
03.11.20 15:06
В Челябинской области рабочие пробуют прожить один месяц на потребительскую корзину
03.11.20 15:05
В Сатке откроется первая восстановительная реабилитационная комната для «особых» детей
Общество
Сегодня, 10:39
Студотряды готовят к запуску новую инфекционку в Челябинске
Общество
Сегодня, 11:22
На кафедральном соборе Челябинска установили колокола
Новости
Сегодня, 15:25
Общество
«Народная приемка» в Челябинске понуждает дорожников к работе над ошибками
Сегодня, 15:22
Общество
За сутки умерло семь пациентов с ковидом из Челябинска, Пласта и Октябрьского района
Сегодня, 14:47
Происшествия
Осужден квартет челябинцев, ограбивших в балаклавах салон сотовой связи
Сегодня, 14:33
Экономика
ВТБ выдал рекордные 100 миллиардов рублей ипотеки в октябре
Сегодня, 13:11
Происшествия
В Каслях пьяный водитель устроил ночные гонки с полицейскими
Материалы рубрики
Сегодня, 15:25
Общество
«Народная приемка» в Челябинске понуждает дорожников к работе над ошибками
Сегодня, 15:22
Общество
За сутки умерло семь пациентов с ковидом из Челябинска, Пласта и Октябрьского района
Сегодня, 11:07
Общество
В Челябинске жители квартир, наиболее пострадавших от взрыва кислородной станции, получили денежные компенсации
Вчера, 20:06
Общество
За сутки умерло шесть пациентов с ковидом из Челябинска, Южноуральска и Нязепетровска
Вчера, 11:22
Общество
В Челябинской области за сутки выявлено 175 пациентов с ковидом
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика