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Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 100 человек

Общество
Сегодня, 11:31
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 10 новых случаев заражения короновирусом. Всего в регионе зафиксировано 107 случаев заболевания.

По словам первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт, 38 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Один мужчина скончался, он страдал онкологическим заболеванием. На госпитализации остается 68 человек. Наибольшее число заболевших на сегодня зарегистрировано в Магнитогорске (18 человек - два крупных семейных очага), Челябинске (17 человек), Златоусте (8 человек). Среди новых случаев - -прибывший из Москвы молодой человек и контактировавшие с ним люди.

Продолжается тестирование пассажиров, прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга. За сутки проверено 35 человек из Москвы и 108 из Санкт-Петербурга.

Челябинские госпитальные базы готовы к приему пациентов с коронавирусом. В Корее для региона отшивают специальные противочумные защитные костюмы. Из 2500 запланированных коек готовы  к работе 80%, 70% коек обеспечны кислородом и 50% - аппаратами ИВЛ. Запас средств индивидуальной защиты медикам сформирован на два мясяца.  Недостатка в аппаратах ИВЛ в Челябинской области нет.

«Более 600 аппаратов законтрактованы из Екатеринбурге "Авента" и "Тритон", это 290 инвазивных аппаратов и столько же неинвазивных. Опасений, что у нас не хватит аппаратов нет. Предприятия наращивают объемы. В мае до 5 тысяч таких аппаратов будет выпускать Екатеринбург», - уточнила Ирина Гехт.

Все медики, включая младший и средний медицинский персонал, прошли специальный 36-часовой курс обучения, чтобы избежать очаговых заболеваний в медицинских учреждениях.

Все доплаты, положенные медикам, уже доведены до медучреждений. Областные выплаты получили все категории, которые не попали в федеральный перечень.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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