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Число закрытых на карантин школ в Челябинской области за сутки выросло почти в три раза

Общество
Сегодня, 15:13
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области по состоянию на 22 сентября на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) закрыты восемь школ и 473 класса. Накануне на дистанционном обучении было три школы и 469 классов. На карантине по коронавирусу остается один класс.

С 22 сентября закрыта на карантин школа №3 в Южноуральске. «В связи с ростом заболевания ОРВИ, в целях ограничения распространения гриппа и острых респираторных заболеваний приостановлен учебный процесс с первого по 11 класс школы №3 Южноуральска», - говорится в приказе директора учебного заведения. Карантин вводится с 22 по 26 сентября. На этот период организовано дистанционное обучение школьников. Будет проведена дополнительная санитарная обработка учебных кабинетов, столовой, спортивного зала, фойе, коридоров, рекреаций и служебных помещений.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве образования и науки региона, помимо школы в Южноуральске на карантин закрыты и семь сельских учебных заведений. Это три школы в Кизильском районе (Гранитная, Обручевская, Богдановская), две школы в Красноармейском районе (Якуповская и Лазурненская), по одной школе в Нагайбакском (Балканская школа) и Саткинском районах (школа №13).

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая. При этом за неделю заболеваемость ОРВИ среди школьников выросла почти в два раза.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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