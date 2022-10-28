Члены профсоюза здравоохранения Челябинской области в тяжелых жизненных ситуациях могут оздоровиться бесплатно

Члены профсоюза работников здравоохранения Челябинской области и их семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили возможность бесплатного оздоровления в санатории «Курорт «Кисегач».

Субсидированная программа по оздоровлению сотрудников бюджетной сферы и их близких, находящихся в тяжелой ситуации, начала действовать в регионе по инициативе Федерации профсоюзов Челябинской области и при поддержке губернатора Алексея Текслера.

Бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение сроком 14 дней за счет средств областного бюджета получили свыше 50 работников учреждений здравоохранения Южного Урала, их дети и супруги. Условиями предоставления стали тяжелые жизненные ситуации – уход из жизни близкого родственника или случаи, когда среднедушевой доход семьи не превышал величину прожиточного минимума за период три месяца до даты обращения.

Первый заезд в «Кисегач» по бесплатным путевкам состоялся 24 октября.

Представители данной организации выехали в санаторий, чтобы увидеть условия размещения, пообщаться с отдыхающими, получить обратную связь о работе программы.

Своими впечатлениями от пребывания в «Кисегаче» поделилась сотрудница магнитогорской горбольницы №1 имени Дробышева Татьяна Казармщикова:

«Я добиралась из Магнитогорска до санатория больше четырех часов, и это того стоило! Потрясающая природа, внимательный персонал, отремонтированные номера со всеми удобствами! Отдельно хочется отметить питание – кормят вкусно и разнообразно. Я - член профсоюза работников здравоохранения с 2004 года, и для меня было приятной неожиданностью, что в наше время существует такая программа. Искренне благодарна за возможность двухнедельного оздоровления».

Квалифицированный врач исходя из медицинских показаний назначает отдыхающим процедуры, направленные на профилактику и лечение органов дыхания, костно-мышечной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы и другие оздоровительные процедуры. На территории санатория работает бассейн. Для комфорта семей с детьми открыта детская игровая комната, где на время оздоровительных процедур, можно оставить ребенка под присмотром опытного воспитателя.

Администрация санатория не оставила без внимания оздоровление детей членов профсоюза. Специально для них выездные бригады детской поликлиники №8 Челябинска назначают процедуры по медицинским показаниям, в том числе массаж, ингаляции, лечебную физкультуру.

В течение двухнедельного отдыха для членов профсоюза будут организованы бесплатные экскурсии в Ильменский заповедник и на страусиную ферму. Также предусмотрена ежедневная развлекательная программа – творческие мастер-классы, детские дискотеки, караоке, танцевальные вечера.

«Уникальность программы в том, что членам профсоюза не нужно ничего доплачивать. Проживание, питание и лечение включено в путевку. До конца 2022 года будет еще четыре заезда в санаторий. Мы надеемся, что данная программа станет доброй традицией в помощь членам профсоюза, оказавшихся в трудных жизненных условиях», - отметил председатель челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Денис Рываев.

Фото предоставлено Челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения