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Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей

Федерация
Сегодня, 18:36
Автор: 
Олеся Денисова

Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции. 

Об этом глава государства заявил в обращении к нации 25 марта 2020 года.

Россияне будут отдыхать с субботы, 28 марта, по воскресенье, пятое апреля. Президент особо подчеркнул, что заработная плата за этот период должна быть сохранена. Продолжат работу все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней.

Владимир Путин призвал россиян в этот период соблюдать все рекомендации, проявить ответственность, остаться дома, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. 

"Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома", - подчеркнул президент.

 

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
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