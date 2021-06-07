Цветочное оформление Курчатовского района Челябинска завершат к середине июня

В Челябинске продолжают благоустраивать Курчатовский район. К 15 июня планируют завершить работы по высадке цветников. В то же время благоустройство прогулочных зон на Комсомольском проспекте выполнено на 75%. Об этом сегодня, седьмого июня, на аппаратном совещании с мэром города сообщил глава района Сергей Антипов.

«Работы по цветочному оформлению идут по плану. Срок завершения - 15 июня, - сказал глава Курчатовского района Сергей Антипов. - По программе «Формирования городской комфортной среды» ведутся работы по благоустройству пешеходной прогулочной зоны по Комсомольскому проспекту. Работы выполнены на 70-75%».

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» также комплексно благоустраивают пять дворов.

Кроме того, в районе выполняется 14 муниципальных контрактов по содержанию внутриквартальных проездов, тротуаров, общественных пространств. Это и кошение травы, и ликвидация свалок, и грейдирование дорог в поселках. Сергей Антипов уточнил, что за неделю из района вывезли 115 тонн мусора.

По поручению главы Челябинска Натальи Котовой районная администрация проводит встречи с руководителями предприятий, учреждений и организаций торговли. Власть контролирует просьбы по надлежащему содержанию и благоустройству закрепленных территорий, входных групп, урн, организаций цветников.