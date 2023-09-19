Депутат Дмитрий Клеутин проконтролировал ход ликвидации несанкционированных свалок

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Клеутин проконтролировал ход ликвидации несанкционированных свалок и реализацию программы инициативного бюджетирования в своем избирательном округе, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В регионе по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера был запушен новый партийный проект «Генеральная уборка 74». В августе областные парламентарии начали серию проверок по контролю хода работ по ликвидации несанкционированных свалок в их избирательных округах.

Результаты работы проекта видны уже сейчас. В 2022 году в Челябинской области было ликвидировано 534 свалки, на 2023 год планируется ликвидировать еще 218 несанкционированных объектов.

«Ход работ по ликвидации мы контролируем лично. Осмотрели уже ликвидированную свалку в Карталах, а также заехали на действующий мусорный полигон в Локомотивном. Сегодня он является, по сути, перевалочным пунктом для бытовых отходов с окрестных поселений – дальше мусор отправляется на переработку в Магнитогорск», – рассказал Дмитрий Клеутин.

Планируется, что в течение ближайших пяти лет будет ликвидирован и полигон в Локомотивном, уже ведется работа с Министерством экологии по оформлению проектной документации.

Не отстают муниципалитеты и в благоустройстве. В том же Локомотивном по программе инициативного бюджетирования обновили сквер и обустроили там современную спортивную площадку.

Проект площадки утверждался жителями, поэтому неудивительно, что она пользуется популярностью: даже в будний день там очень многолюдно.

«Особо отмечу обновленную Аллею Славы в Карталах. Несколько лет работы не прошли даром, и теперь у карталинцев появилось новая и красивая достопримечательность. Уверен, что сквер будет востребован не только как место памяти и уважения к героям Великой Отечественной войны, но и как место проведения досуга», – отметил Дмитрий Клеутин.