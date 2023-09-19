19.09.2023
Депутат Дмитрий Клеутин проконтролировал ход ликвидации несанкционированных свалок
19.09.2023
Сергей Авдеев рассказал о благоустройстве челябинского парка имени Тищенко
19.09.2023
В Магнитогорске обрели имена улицы индустриального парка ММК
19.09.2023
В Челябинске тепло пришло в 299 социальных учреждений
19.09.2023
В Челябинске дорожный рывок сегодня осуществляется на 36 объектах
19.09.2023
Челябинские спортсменки завоевали «бронзу» всероссийских стартов по гребле на байдарках и каноэ
Депутат Дмитрий Клеутин проконтролировал ход ликвидации несанкционированных свалок
15.09.2023
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
14.09.2023
Евгений Светлов поручил срочно ограничить доступ к гигантской свалке у водоема
14.09.2023
«Это экологическая катастрофа!»: Народный фронт требует немедленно убрать свалку в Еманжелинском районе
31.08.2023
Депутаты Заксобрания Челябинской области провели рейд по ликвидации свалок в трех районах
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023