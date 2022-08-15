Александр Лазарев оценил спортивное «лицо» и благоустроенность Южноуральска

Председатель Законодательного Собрания области Александр Лазарев поздравил жителей Южноуральска с Днем рождения города и лично оценил объекты, которые благоустраивались и готовились к открытию в преддверии главного праздника для муниципалитета.

Спикер Александр Лазарев, его заместитель Анатолий Ереми, депутаты Евгений Илле, Владимир Перезолов и Дмитрий Клеутин приняли участие в праздничных мероприятиях, оценили итоги реконструкции улицы Спортивная и новой детской площадки в парке культуры и отдыха.

Судьбу улицы Спортивной, которая находится на гостевом маршруте и является «лицом» города, решили сами жители Южноуральска.

Состояние городской магистрали до настоящего момента не соответствовало требованиям комфорта и безопасности. Более 19 тысяч неравнодушных горожан выступили за реализацию масштабного проекта «Благоустройство улицы Спортивной». Инициативу жителей по реконструкции поддержали губернатор области Алексей Текслер и председатель Законодательного Собрания области Александр Лазарев.

Общая стоимость благоустройства объекта составила 80 миллионов рублей, в том числе из средств областного бюджета – 40 миллионов рублей и из средств местного бюджета - 40 миллионов рублей.

Улица Спортивная теперь будет приспособлена для маломобильных граждан: сделаны пандусы, понижение к проезжей части, для пешеходов дорожки вымощены тротуарной плиткой. На улице монтируют новое уличное освещение с использованием столбов, выполненных по индивидуальному проекту с символикой города, высадят благородные породы деревьев, будут устроены площадки для отдыха и автопарки.

Еще одним местом притяжения для юных южноуральцев и их родителей стала новая детская площадка в парке культуры и отдыха, которая обустроена при поддержке Законодательного Собрания области. Александр Лазарев и депутаты познакомились с любимым местом отдыха горожан.

Городской парк в течение последних лет пережил масштабную реконструкцию и значительно преобразился. Южноуральск получил один миллион рублей из областного бюджета на приобретение детской площадки. Кроме того, за счет средств местного бюджета закуплен новый детский игровой комплекс. Его стоимость 671 тысяч рублей.

Александр Лазарев интересовался мнением самих горожан об итогах благоустройства. Южноуральцы не только поделились с депутатами своими положительными эмоциями от того, как преображается город, но и рассказали, что еще хотелось бы видеть в родном Южноуральске. Беседа была по-настоящему душевной, Александр Лазарев поблагодарил каждого за такую искреннюю любовь к городу и заинтересованность в его развитии.

Поделиться

«С особым чувством приезжаю в Южноуральск. Отрадно, что город не снижает темпов своего развития. Во многом это зависит от самих жителей. Здесь живут люди неравнодушные, активные, готовые вместе с администрацией менять облик города и жизнь в нем к лучшему. Южноуральск преображается и обновляется благодаря активному участию в судьбе города его жителей», – подчеркнул Александр Лазарев.

Затем депутаты посетили городской детский сад, который в раннем детстве посещал и действующий спикер областного парламента. Детский сад в этом году встретит ребят новыми прогулочными зонами и спортивной площадкой. Также здесь была заменена кровля – это наказ депутатам от жителей города.

Еще одна точка визита - «Ярмарка мастеров». Это мероприятие стало традиционным для Южноуральска и полюбилось горожанам.

Здесь умельцы со всей области демонстрируют свое мастерство в прикладных искусствах, проводят мастер-классы. Депутаты с большим удовольствием познакомились с талантливыми творческими людьми

и приобрели рукодельные сувениры для родных и близких.

Александр Лазарев поздравил жителей города южноуральцев с Днем города. Праздничные мероприятии в Южноуральске завершились вечерним концертом столичных артистов и ярким фейерверком.

Напомним, в День физкультурника, перед приездом в Южноуральск, депутаты также побывали с рабочим визитом в Троицке. Александр Лазарев, Анатолий Еремин, депутаты Евгений Илле, Владимир Перезолов и Дмитрий Клеутин приняли участие в торжественной церемонии открытия стадиона в Троицке и приветствовали участников областного фестиваля ГТО.