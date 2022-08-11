Спикер Александр Лазарев оценил уровень развития соцсферы Брединского района и Аркаима

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев и депутаты округа в ходе рабочего визита в Брединский район посетили объекты социальной сферы и расположенный на территории муниципалитета историко-культурный заповедник «Аркаим».

Парламентарии побывали в детском саду №2, который действует в поселке Бреды с 1981 года. В режиме полного дня его посещают около ста ребят от одного года до семи лет. Здание отвечает всем требованиям к комфорту и безопасности: четыре года назад здесь была отремонтирована кровля, электропроводка, заменены окна.

В этом году парламентарии выполнили наказ избирателей - детскому саду были выделены средства на благоустройство территории дошкольного учреждения. До первого сентября будет отремонтировано асфальтовое покрытие и установлено новое ограждение.

«Просьбу о ремонте асфальта и замене ограждения воспитатели и родители ребят передали председателю районного Собрания депутатов Жанне Артеменко. Она, в свою очередь, за поддержкой обратилась к нам, в Законодательное Собрание, – рассказал предисторию спикер Александр Лазарев. – Детскому саду были выделены 2,5 миллиона рублей».

По словам руководителя регионального парламента, в настоящее время ведутся работы по контрактам - укладывается асфальтовое покрытие и устанавливается ограждение.

«На сэкономленные по результатам конкурсных процедур 160 тысяч рублей было решено отремонтировать колонны, поддерживающие балкон», - отметил Александр Лазарев.

Затем депутаты осмотрели строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и отремонтированный Дом культуры. Темпы работ и состояние объектов произвели на парламентариев благоприятное впечатление.

Кроме того, председатель областного парламента Александр Лазарев и депутаты Сергей Буяков и Дмитрий Клеутин посетили заповедник «Аркаим», осмотрели древнее городище и познакомились с историей комплекса.

«Это действительно уникальное место с особой атмосферой. Хочется, чтобы о нем узнали как можно больше жителей нашей страны. У Аркаима есть потенциал в сфере развития туризма. Значительную роль в растущей популярности этого исторического места сыграло личное внимание главы региона», – отметил Александр Лазарев.

Народные избранники отметили, что «Аркаим» всегда привлекал внимание, но сегодня работа по продвижению заповедника носит системный характер.

По итогам рабочей поездки председатель регионального парламента оценил ситуацию в районе, уровень его развития и дал совет руководителю муниципалитета. «Сегодняшняя поездка в Брединский район показала, что территория динамично развивается, муниципалитет активно участвует в региональных программах и партийных проектах, – подчеркнул Александр Лазарев. - Хотел бы отметить, что местным властям удалось выстроить диалог и взаимодействие с депутатами по округу Сергеем Буяковым и Дмитрием Клеутиным. Всем главам территорий я всегда советую активнее работать с народными избранниками».