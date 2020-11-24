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Депутат из Челябинска пожаловалась в Генпрокуратуру на попытку застроить бор

Депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина на приеме у начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктора Балдина рассказала о планируемой застройке бора. Об этом нашему сайту стало известно из собственных источников.

Как нам стало известно, представитель Генеральной прокуратуры РФ Виктор Балдин сегодня, 24 ноября, второй день ведет прием южноуральцев в Челябинске.

Ранее прокуратура Челябинской области анонсировала прием Виктора Балдина 23 ноября в Челябинске. С жалобами могут обратиться жители, столкнувшиеся с коррупцией в работе органов государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органов.

Пресс-служба прокуратуры Челябинской области пока не комментирует предварительные итоги визита представителей Генпрокуратуры РФ.

По нашим данным, на приеме у Виктора Балдина побывала представитель общественного движения «Горожане», депутат Центрального района Елена Вахтина.

Она передала ему так называемые «отписки» должностных лиц, а также два обращения. Общественница подняла вопрос, который волнует многих челябинцев. Она рассказала о выводе участков с территории городского бора и планируемом там строительстве, об уголовном деле на юриста и эколога-общественника Владимира Казанцева.

Среди вопросов, которые она подняла, это - вывод участков с территории городского бора, планируемая застройка на его границах, расследование уголовного дела юриста, активного эколога-общественника Владимира Казанцева.

Напомним, челябинцы продолжают отстаивать Городской бор от застроек частников. Два месяца горожане собираются каждую субботу, чтобы выразить свой протест против «отрывания» земель из особо охраняемой природной территории (ООПТ).

Подробнее о конфликте можно почитать здесь.