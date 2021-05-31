Депутаты ЗСО отметили премией за развитие бизнеса представителей ЮУТПП

Премии Законодательного Собрания Челябинской области удостоены председатели трех общественных комитетов палаты Евгений Рачилов, Ирина Довбий и Евгения Машенцева. Церемония вручения премии состоялась в рамках мероприятий ко Дню российского предпринимательства.

Церемония награждения, приуроченная ко Дню российского предпринимательства, проходит в областном парламенте шестой год подряд. Премия вручается не только предпринимателям, ведущим собственный бизнес, но и представителям делового сообщества, которые занимаются активной общественной работой, защищают интересы предпринимателей, выдвигают инициативы, законопроекты, активно взаимодействуют с органами власти.

В этом году премии Законодательного Собрания Челябинской области удостоены сразу три представителя Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Это: председатель комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям, заместитель Председателя Правления ОАО «Челябинвестбанк», Евгений Рачилов, председатель комитета по поддержке и развитию женского и семейного предпринимательства, профессор кафедры «Экономическая безопасность» НИУ ЮУрГУ Ирина Довбий и председатель комитета по информации и рекламе, руководитель отдела рекламы и PR ООО РИАНА «Урал-пресс-информ» Евгения Машенцева.

Награжденные премией получили звание «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере поддержки и развития предпринимательства», дипломы, медали, нагрудные знаки, удостоверения лауреатов.

«На самой первой церемонии в 2016 году были награждены всего пять человек. Сегодня мы награждаем 20 лауреатов и видим, что достойных людей в бизнесе становится больше», - отметил заместитель председателя ЗСО Владимир Павлов.

Среди тех, кто чествовал представителей бизнес-сообщества, был также первый вице-президент Южно-Уральской ТПП Игорь Аристов.