Дети сотрудников АО «ГРЦ Макеева» продолжают с удовольствием отдыхать в загородных здравницах

Более 100 мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 15 лет этим летом уже побывали в оздоровительных лагерях имени Ф. Горелова и «Еланчик». До конца августа в них отдохнут и прекрасно проведут время ещё более 50 детей работников предприятия.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-служба АО «ГРЦ Макеева» 21 и 24 июля в детских республиках на берегах озер Тургояк и Еланчик начались очередные смены.

Постоянно на связи со здравницами заместитель председателя профкома ГРЦ Юрий Бородавка. Он рассказал, что детям нравятся современная инфраструктура лагерей, вкусное питание, разнообразная культурно-спортивная программа, общение со сверстниками. Опытные педагоги-воспитатели и студенты-вожатые быстро находят контакт с ребятами, и каждый день проведенный в лагере приносит их подопечным новые приятные впечатления.

Неслучайно руководство и профком Государственного ракетного центра из года в год выбирают для отдыха детей своих сотрудников именно эти хорошо зарекомендовавшие себя здравницы, в которых ребята отлично проводят каникулы, а их родители в это время спокойно трудятся.