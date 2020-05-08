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Детсады Челябинской области пока продолжат работу в режиме дежурных групп

Общество
Вчера, 17:30
Автор: 
Олеся Денисова

Детские сады в Челябинской области пока продолжат работу в режиме дежурных групп.

«В детских садах продолжат работу дежурные группы», - рассказал губернатор Алексей Текслер на брифинге восьмого мая.

После праздничных и выходных дней, 12 мая, региональные власти будут принимать решение о дальнейшем режиме работы учреждения образования всех уровней, в том числе и дошкольных.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении образования Челябинска, на сегодня в областном центре функционируют 544 дежурные группы, которые посещают пять тысяч 232 ребенка. Таким образом, соблюдаются рекомендации минобрнауки региона о количестве детей в одной группе – не более 12 человек.

По состоянию на восьмое мая открыты практически все детсады города. Дежурные группы действуют в 227 детсадах, в 17 школах (в дошкольных отделениях) и в 9 негосударственных детсадах.

Всего в областном центре функционирует 236 детсадов, которые до введения всех ограничений посещали порядка 80 тысяч ребятишек.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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