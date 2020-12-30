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Детский уполномоченный в Челябинской области поздравила с Новым Годом несовершеннолетних заключенных

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова впервые посетила СИЗО-1 регионального ГУФСИН. Она познакомилась с условиями содержания под стражей несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, а также вручила им новогодние подарки.

Визит регионального детского омбудсмена в СИЗО-1 ГУФСИН России по Челябинской области состоялся в преддверии празднования Нового 2021 года. Его цель - знакомство с условиями содержания под стражей несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, а также проверка соблюдения прав человека.

«Во время обхода особое внимание уделялось материально-бытовым условиям, организации питания, медицинского обеспечения, а также полезного досуга подростков. Гости побывали в учебном классе и спортивном зале», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

В ходе визита Евгения Майорова побеседовала с несовершеннолетними и поздравила их с наступающим новым 2021 годом, а также вручила сладкие подарки и книги. Подводя итоги визита, Евгения Майорова отметила, что условия содержания подростков в следственном изоляторе соответствуют всем требованиям действующего законодательства. Жалоб и заявлений от подследственных не поступало.

«К Новому году несовершеннолетние, содержащиеся в СИЗО региона, получат подарки от членов ОНК по Челябинской области и православного женского монастыря, расположенного в селе Дивеево Нижегородской области», - рассказал заместитель начальника СИЗО-1 ГУФСИН области подполковник внутренней службы Антон Колпаков.

Напомним, в настоящее время в СИЗО-1 города Челябинска содержатся 22 несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.