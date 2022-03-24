Детям Мариуполя: Челябинская область продолжает сбор помощи Донбассу

Челябинская область продолжает изо всех сил поддерживать жителей Донбасса.

Так, срочный сбор на посильную материальную помощь объявила Магнитогорская городская общественная организация ветеранов Афганистана и Чечни, которые хотят помочь детям и мирным жителям Мариуполя (Донецкая Народная Республика).

«Мы не смогли остаться в стороне от гуманитарной проблемы. Мариуполь - один из центров металлургической промышленности и там живут и работают такие же металлурги, как и мы с вами. В Мариуполе по-прежнему остаются тысячи и тысячи людей, которые не могут связаться с родственниками. Нет ни Интернета, ни сотовой связи, большие проблемы с обеспечением. Люди живут в подвалах - без еды, без воды, боятся выйти на улицу. В основном это женщины, дети, пожилые люди, люди с инвалидностью. Нужны деньги на покупку продуктов, повседневных лекарств, средств гигиены. Просим оказать посильную материальную помощь!» - обратились к южноуральцам ветераны Афганистана и Чечни, подчеркнув, что вся информация о денежных средствах и их использовании на гуманитарную помощь будет выставляться в группе Центра патриотического воспитания молодежи.

1. РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ МГОО «Ветеранов Афганистана и Чечни»:

40703810338070000041 в филиале «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК»

ИНН/КПП 7728168971/667102002

БИК 046577964

К/с 30101810100000000964 в УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ.

2. ПЕРЕВОД С КАРТЫ НА НОМЕР КАРТЫ АО «АЛЬФА-БАНК МГОО» «Ветеранов Афганистана и Чечни»:

4777 1421 3196 9563, ответственный - Ильдар Фаритович, телефон: 8 (912) 317- 58 - 70.

В Челябинске сбор гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР ведут многие организации и учреждения. В середине марта такой центр был создан и на базе Южно-Уральского государственного университета.

Как отмечают в пресс-службе вуза, помощь оказывают не только студенты, но и жители города, местные предприятия. Сегодня центр посетил ректор ЮУрГУ: Александр Шестаков пришел не с пустыми руками.

Прием продовольственных и непродовольственных товаров для вынужденных переселенцев ведется в соответствии с памяткой. Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания – с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности, отмечают в университете.