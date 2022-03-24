24.03.2022
Молодёжный приглашает челябинцев отметить Всемирный день театра читкой и скидками
24.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 марта
24.03.2022
Текслер – главам: Все планы по строительству соцобъектов и нацпроектам должны быть реализованы
24.03.2022
Российский экологический оператор предложил альтернативу дефицитному тетрапаку
24.03.2022
В России отменили фестиваль «Кинотавр»
24.03.2022
Росрыболовство не рассматривает госрегулирование цен на рыбную продукцию
Детям Мариуполя: Челябинская область продолжает сбор помощи Донбассу
12.03.2022
Кафедральный собор передал собранную гуманитарную помощь в Челябинскую епархию
07.03.2022
Российские храмы проводят сбор средств для беженцев и пострадавших мирных жителей Украины
22.04.2020
В Челябинск поступят ИВЛ и тесты на антитела к коронавирусу
15.04.2020
Сегодня Челябинск получил вторую партию гуманитарного груза от РМК
Три месяца до экзаменов: эксперты «Ростелекома» рассказали, как быстро и эффективно подготовиться к ЕГЭ
24.03.2022
Школьное питание как искусство баланса: изучаем меню вместе с родителями
23.03.2022
В спецоперации на Украине погибли челябинцы Никита Дерябин и Сергей Котов
23.03.2022
Отдел УФСБ России по Челябинской области: 20 лет бескомпромиссной борьбы с организованной преступностью
23.03.2022
Власти Челябинской области пояснили, когда в регионе снимут все ковидные ограничения
22.03.2022