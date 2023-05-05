Директор Челябинского филиала Страхового Дома ВСК Сергей Гашков: Южноуральцы стали чаще страховать здоровье

В Челябинской области в 2022 году зафиксировали общее сокращение спроса на страховые услуги – около восьми процентов относительно предыдущего года. Однако рост показал рынок добровольного медицинского страхования (ДМС). С чем это связано и какие прогнозы у экспертов на этот год, мы узнали у директора Челябинского филиала Страхового Дома ВСК Сергея Гашкова.

– Почему в Челябинской области стали меньше страховаться?

– Год был непростым: продажи автомобилей упали, стагнация на рынке потребительского и ипотечного кредитования. Это не могло не оказать влияния на страховой рынок. Что касается ДМС, то в нашем регионе была достаточно приличная цифра роста – в четыре процента. На себе мы это тоже почувствовали.

– А какие прогнозы на 2023 год?

– Прогнозы оптимистичные. Ожидаем прирост по нескольким направлениям. Уже по итогам прошедших четырех месяцев мы видим увеличение показателей как в страховании имущества физических лиц, так и в автостраховании. Но в основном драйвером все так же остается добровольное медицинское страхование.

– С чем связан прирост по этим направлениям?

– Во-первых, то идет автоматическое увеличение рынка за счет медицинской инфляции. Кроме того, целый ряд производственных предприятий, которые сегодня увеличивают объемы производства и имеют заказы на долгосрочную перспективу, столкнулись с нехваткой кадров. Остро стоит вопрос, связанный со здоровьем нынешних специалистов и удержанием кадров на будущие проекты, с привлечением новых людей. ДМС становится востребованным среди компаний, которые раньше не использовали данный инструмент или не знали о нем. А многие действующие корпоративные клиенты увеличивают бюджеты на страхование сотрудников, потому что растет численность занятых и средний чек.

– В текущих экономических реалиях на каких видах страхования вы будете фокусироваться в ближайшее время?

– Исторически в Челябинской области достаточно крупный автомобильный рынок. Это касается и продаж новых машин, и накопленного автопарка. Рост портфеля по автострахованию на сегодняшний день в Челябинском филиале – один из фокусов нашей работы. Наверное, второй – это та самая добровольная медицина. Последние три года мы активно развиваем данное направление и продолжаем увеличивать сборы и в этом году. Это касается широкого спектра услуг, начиная с «антиклеща» и заканчивая цифровой телемедициной и корпоративным страхованием.

– Почему именно у вас лучше страховаться челябинцам?

– У нас есть широкая продуктовая линейка. Есть программы, которые позволяют оказать финансовую помощь нашим клиентам в случае критических заболеваний и за пределами России. Не у всех компаний такое есть. В работе с корпоративными клиентами значительная часть процессов осуществляется в рамках региона. У меня есть сотрудники, которые могут всегда решить вопрос с клиникой или с конкретным случаем застрахованного на месте. Это сочетается, в том числе, с возможностью получить квалифицированную помощь тем людям, у которых медицина в их месте проживания недоступна. У нас ведь много маленьких городов, где есть большое количество проблем с оказанием медпомощи. Так вот, в Страховом Доме ВСК есть решение для таких застрахованных. Это телемедицина. Южноуральцы могут получить консультацию, совет и решение их проблемы у специалистов из клиник высокого уровня. В своем городе и поселке они не найдут таких врачей.

– Это, безусловно, достижения Страхового Дома. А чем еще ВСК может похвастаться к своему тридцатилетнему юбилею, который Челябинский филиал отмечает этом году?

– Я проработал в нашем филиале 18 лет и застал разные периоды - и подъемы, и спады. Сегодня мы входим в число лидеров среди местных страховщиков по основным категориям страхового бизнеса: это и автострахование, и добровольная медицина. Наши клиенты – достаточно известные крупные организации, лидеры в своих отраслях. Это банки, лизинговые компании, крупные промышленные предприятия. Например, «Юничел», Челябинский электрометаллургический комбинат, группа компаний «Южуралзолото». В 2022 году мы вплотную приблизились к рубежу сборов в один миллиард рублей, и я уверен, в этом году мы его преодолеем.

Мы непрерывно совершенствуем процессы, занимаясь цифровизацией, следим за качеством нашего сервиса. Все направлено на повышение качества услуг для наших клиентов-страхователей.

– Какие факторы вы бы могли обозначить в качестве драйверов для реализации долгосрочной стратегии компании?

– ВСК нашла основные решения для всех проблемных зон. Из позитива могу выделить то, что большое количество производственных предприятий в нашем регионе на самом деле не испытывает проблем с заказами и выручкой, они будут формировать и страховые бюджеты. Страховой Дом ВСК серьезно продвинулся с точки зрения цифровой трансформации. Ряд процессов, касающихся продаж и регулирования внутренних операций, вышел на иной уровень по срокам, удобству. Количество людей, которые работают в филиале, не увеличивается, но при этом сборы растут поступательно каждый год. Мы увеличиваем сборы за счет увеличения производительности труда. И вызвано это как раз автоматизацией и цифровизацией процессов. Мы находимся не в конце пути, а в середине. Еще многое предстоит сделать, поэтому серьезных рисков в рамках стратегии я не вижу. Она четкая, понятная. Сегодня мы занимаемся ее реализацией.

– Что делать челябинцам, которые никогда ничего не страховали, а сейчас решили?

– Можно прийти в офис или зайти на сайт компании, ознакомиться со всеми предложениями. Мы доступны по любому виду связи. Сейчас мы развиваем платформу «Свои», где обычное физическое лицо может получить преференции в ряде как региональных, так и федеральных партнеров. Это тоже большой плюс.