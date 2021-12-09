09.12.2021
Крытый футбольный манеж начал действовать на стадионе «Локомотив» в Челябинске
09.12.2021
Врачи ЧОКБ ставят на ноги пациентов, перенесших инсульт
09.12.2021
ВТБ снижает первый взнос на ипотеку по двум документам до 10%
09.12.2021
Для южноуральцев пройдет вебинар «Event как важная часть маркетинга для успешного бизнеса»
09.12.2021
«Сказ об Аркаиме» завоевал серебряного «единорога»
09.12.2021
В Челябинской области сохраняется уровень суточной смертности от ковида
Для южноуральцев пройдет вебинар «Event как важная часть маркетинга для успешного бизнеса»
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021