Для южноуральцев пройдет вебинар «Event как важная часть маркетинга для успешного бизнеса»

Комитеты ЮУТПП по информации и рекламе, по предпринимательству в сфере строительства, жкх и земельным отношениям 15 декабря приглашают жителей Челябинской области на бесплатный вебинар «Event как важная часть маркетинга для успешного бизнеса». Мероприятие пройдет с 14:00 до 15:30 по адресу г. Челябинск, Проспект Победы 288 (БЦ Эталон), 8 этаж.

Модератор: Евгения Машенцева – председатель комитета по информации и рекламе, руководитель отдела рекламы и PR ООО «РИАНА», «Урал-пресс-информ» – информационного партнера региональных и федеральных проектов.

Спикер: Алёна Аксеновских, PR-руководитель компании «Интерсвязь», организатор событий, которые помогают региональной компании выходить на федеральный уровень. Дважды победитель регионального конкурса PRемия, финалист федерального конкурса «Серебряный лучник», спикер российских отраслевых и профильных конференций.

Программа мероприятия:

1. Event – как универсальный инструмент продвижения, который решает маркетинговые и PR задачи.

2. Как с помощью event наладить отношения со СМИ, потенциальными и существующими клиентами, лидерами общественного мнения, партнерами и собственными сотрудниками.

3. Организация последовательности событий с целью выхода компании на принципиально новый уровень для облегчения в освоении новых территорий.

4. Основные составляющие event любого масштаба.

5. Малобюджетные и не затратные мероприятия – это возможно? Где и как можно сэкономить.

Для регистрации необходимо заполнить форму по ссылке или сообщить данные в Управление по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП по телефонам: 8(351) 266-52-21, 266-52-23, 265-39-58 или по электронной почте: ok@tpp74.ru. Ссылка на трансляцию будет направлена зарегистрированным участникам на указанный электронный адрес.