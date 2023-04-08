08.04.2023
Пожарный поезд ЮУЖД оказал помощь в тушении пожара в Оренбургской области
07.04.2023
Девять миллионов рублей перевел мошенникам житель Троицка
07.04.2023
Участники СВО и члены их семей смогут получать дополнительное образование за счет государства
07.04.2023
Полицейские Троицка спасли семью с двумя детьми от пожара
07.04.2023
СК начал проверку по факту гибели на озере Комкуль четырех человек
07.04.2023
Аспирант ЮУрГГПУ победил в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года»
«Дней службы занятости» в Челябинской области: более 270 мероприятий для всех
20.04.2020
В Челябинской области 8 предприятий заявили о массовых сокращениях
17.04.2020
В Челябинской области число официальных безработных с начала апреля выросло на 3,4 тысячи
08.04.2020
Южноуральцы устремились в центры занятости за повышенным пособием по безработице
30.03.2020
Служба занятости не отменила прием безработных, но готова лично принять не всегда
В Челябинской области стартовал весенний сезон охоты на птиц
07.04.2023
Алексей Текслер презентовал в Китае возможности Челябинской области
07.04.2023
Седьмого апреля у православных - Благовещение Пресвятой Богородицы
07.04.2023
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
06.04.2023
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023