«Дней службы занятости» в Челябинской области: более 270 мероприятий для всех

1 апреля в Челябинской области стартовало ежегодное мероприятие «Дни службы занятости». Получить онлайн консультации можно позвонив на телефоны или отправив обращение на электронную почту территориальных Центров занятости населения.

По словам организатора акции – Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, основными целями проведения подобных мероприятий являются повышение качества предоставления государственных услуг в сфере занятости населения, повышение эффективности взаимодействия с работодателями, органами местного самоуправления и социальными партнерами.

В течение апреля в Челябинской области работает более 50 телефонов службы занятости населения для граждан и работодателей. Жители Челябинской области получат возможность задать вопросы: о получении поддержки государства в сложной ситуации потери работы, решении проблем трудоустройства. Работодатели смогут проконсультироваться о мерах государственной поддержки, участии в дополнительных мероприятиях службы занятости населения.

Запланировано проведение более 270 мероприятий, включающих выставки, занятия по профориентации, социальной адаптации и психологической поддержки граждан.

10 апреля, в ОКУ ЦЗН Магнитогорска пройдет Круглый стол «Трудоустройство - старт карьеры» для выпусников из семей мобилизованных.

11 апреля, ОКУ ЦЗН Карабаша - ярмарка учебных мест для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также в Челябинске состоится гарантированное собеседование с работодателями.

12 апреля, в ОКУ ЦЗН Озёрска состоится специализированная ярмарка вакансий для незанятых инвалидов и женщин, имеющих несовершеннолетних детей

13 апреля, в Сатке пройдет семинар для работниуов кадровых служб.

20 апреля в Златоусте пройдет круглый стол «Открой своё дело».

Помимо этого, в рамках «Дней службы занятости» будут организованы ярмарки вакансий и учебных мест, дни открытых дверей, работа выездных консультационных пунктов. Жители Челябинской области получат возможность задать интересующие вопросы специалистам по трудоустройству.

Напомним, что 14 и 15 апреля пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Подробности можно также уточнить в Центрах занятости населения, а также найти в социальных сетях: vk.com/SZN74, ok.ru/SZN74, t.me/szn74_chelobl