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В Челябинской области 8 предприятий заявили о массовых сокращениях

Экономика
Сегодня, 10:15
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области восемь предприятий заявили о предстоящих массовых сокращениях работников.

Соответствующие уведомления о намерениях поступили в главное управление по труду и занятости населения региона.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» в ведомстве, Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области объявило о ликвидации и предполагаемом высвобождении 1608 сотрудников. Эта процедура проводится в рамках реформирования структуры по всей стране (судебные приставы будут приравнены к госслужащим особой категории, как в правоохранительных органах). Скорей всего, большая часть сотрудников будет переведена во вновь созданную службу.

Южно-Уральский государственный аграрный университет (Троицк) предупредил о сокращении 254 сотрудников в мае-июне.

Южно-Уральский региональный общий центр обслуживания (структурное подразделение Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет»- филиала РЖД) в мае намерен сократить 98 работников,

Рефрижераторное вагонное депо «Троицк» - филиал АО «Рефсервис» объявило о высвобождении 92 сотрудников в июне 2020 года.

Челябэнергосбыт, которое находится в стадии ликвидации, в июле сократит еще 58 сотрудников.

МУП МГО «Городское хозяйство» (Миасс) планирует уволить в апреле по сокращению штата 62 работника, Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр заявил о сокращении 59 человек.

ОП «Центральное» ООО «Главное управление жилищным фондом» в связи с ликвидацией увольняет 18 сотрудников.

Всего, по данным мониторинга, заявлено о предстоящих массовых увольнениях 3 тысяч 157 работников 162 организаций в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата, в том числе в массовом порядке –2 тысячи 249 человек.

По состоянию на 20 апреля уровень регистрируемой безработицы в Челябинской области составляет 1,43%. На учете в центрах занятости населения состоит 30 тысяч 325 незанятых гражданин, в том числе 26 тысяч 853 человека официально зарегистрированы в качестве безработных.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Челябинск
РЖД
коронавирус
безработица
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