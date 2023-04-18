Доброта спасет мир: преподаватели и студенты из Коркино пришли на помощь приюту для собак «Я живой!»

Преподаватели и студенты Коркинского филиала Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли (ЧГКИПиТ) – люди с большим сердцем, умеющие сопереживать и любить, готовые помогать тем, кто в этом нуждается.

Данное заявление доказывает готовность, с которой колледж города Коркино откликнулся на призыв преподавателя Натальи Русяевой поучаствовать в благотворительной акции «Дари добро», проходившей в учебном заведении в течение месяца, с 15 марта по 15 апреля, в пользу приюта для бездомных собак «Я живой!».

Приют находится в Сосновском районе и более десяти лет спасает бездомных четвероногих в Челябинске и его окрестностях. В приюте более 400 собак, и каждая ждет своего человека, который заберет ее домой, окружит любовью и заботой и никогда не предаст. А пока хозяева не находятся, собаки находятся на попечении волонтеров приюта. Средства на содержание животных нужны большие, в одиночку приюту справляться сложно. Поэтому помощь неравнодушных людей всегда очень нужна и очень-очень важна.

Наталья Русяева, которая любит животных всем сердцем и является хозяйкой некогда бездомного кота, решила, что именно приюту «Я живой!» будет помогать ее родное учебное заведение. Студенты всех четырех курсов на призыв педагога откликнулись охотно, с воодушевлением, в акции участвовали очень активно.

«На протяжении месяца каждый желающий старался оказать посильную помощь: приносили крупы, сухой корм, ошейники и многое другое. Результаты акции показали: как же много неравнодушных людей! Студентам и преподавателям колледжа удалось собрать очень много кормов и других необходимых вещей для приюта!» - рассказывает Наталья Русяева (для приюта приносили, помимо вышеназванного, макароны, одеяла, покрывала, мыло, салфетки, пеленки, полотенца; сама инициатор акции купила для хвостиков мясные наборы; группа ХМК-128, классным руководителем которой является Елена Балицкая, кроме прочего, собрали деньги на собак).

Говоря об итогах акции, Наталья Русяева вспомнила знаменитую и очень правильную цитату из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: «Мы в ответе за тех, кого приручили».

«К сожалению, люди очень часто забывают о братьях своих меньших, выкидывая их на улицу, как какую-то ненужную вещь. Шанс выжить у этих несчастных зверюшек появляется, только если они попадут в приют или найдется человек, готовый взять их жить к себе домой. Нельзя остаться равнодушным, посещая такие места, как приют для бездомных животных «Я живой!», когда на тебя с надеждой и верой глядят десятки собачьих глаз, с тоской провожая твой уход за ворота», - отмечает Наталья Русяева, от всей души благодаря дорогих студентов и коллег за помощь приюту.

В гости к его четвероногим обитателям Наталья Русяева отправились вместе с мужем, погрузив собранное в свой автомобиль. Все собранное в стенах колледжа было передано волонтерам. Приют помощи очень обрадовался – животных много, поддержка нужна всегда.

По словам преподавателя, собаки гостям радуются всей душой, виляют хвостиками, дают себя погладить. Сотрудники приюта приглашают навещать животных почаще – их четвероногим подопечным так хочется ласки, внимания, нежных прикосновений человека…

Помочь приюту «Я живой!» можете и вы. Сейчас он как раз остро нуждается в продуктах для животных – запасы мясного и корма подходят к концу: четыреста собак «расправляются» с запасами еды очень быстро.