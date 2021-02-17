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«Дочка» ММК перевела кадровый документооборот в «цифру»

Дочерняя компания ПАО «ММК» (Челябинская область) - «ММК-Информсервис» - внедрила инновационное решение по управлению кадровыми процессами на базе собственной системы электронного документооборота «АТАЧ».

Более 600 сотрудников в условиях дистанционной работы подписывают электронные документы в один клик, экономя в среднем от 15-ти минут до часа.

IT-компания «ММК-Информсервис», являясь одним из первых участников всероссийского эксперимента по переводу кадрового документооборота в электронный вид, разработала собственное решение на базе системы «АТАЧ», которое позволяет сотрудникам отдела труда и заработной платы оформлять кадровые документы в электронном виде и вести работу по ним в дистанционном формате.

Как работодатель, так и работник получили возможность подписывать документы «облачной» усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Эксперимент стартовал в августе 2020-го года и продлится до 31-го марта 2021-го, но уже сегодня «дочка» ММК поделится своим опытом и расскажет о возможностях кадрового решения на системе «АТАЧ» - российской инновационной системе по управлению бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративных коммуникаций, разработанной «ММК-Информсервис».

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК, возможности системы сегодня позволяют любой компании вести работу с документами просто, быстро и эффективно. Интерфейс системы понятен любому пользователю, а широкий функционал позволяет максимально эффективно и быстро работать с документами в электронном виде из любой точки мира.

«АТАЧ» как единая система цифровизации любого процесса жизнедеятельности предприятия активно развивается, и уже сегодня успешно используется более чем 15-тью тысячами пользователей из 65-ти компаний таких отраслей, как черная и цветная металлургия, горнодобывающая промышленность.

«ММК-Информсервис» в октябре 2020-го года успешно перевел кадровое делопроизводство в электронный вид на базе системы «АТАЧ». Несмотря на специфику кадровых бизнес-процессов, новый вид электронного документооборота удалось легко настроить в системе - за счет гибкой архитектуры программного продукта и неограниченного функционала.

Мобильная и эффективная система с дружественным интуитивно-понятным интерфейсом, высоким быстродействием (отклик программы до 200 мс на любые операции в системе) превратила работу с бумагами кадрового делопроизводства в легкий и быстрый процесс без специального обучения.