Дом культуры в Аргаяше закрыли на карантин

Коллектив Дома культуры Аргаяшского района (Челябинская область) отправлен на карантин после подтверждения коронавируса у одного из сотрудников. За несколько дней число инфицированных в районе выросло почти в два раза.

Как сообщили в пресс-службе администрации Аргаяшского района, у всех сотрудников, контактировавших с заболевшими, взяты мазки на коронавирус.

Очередное совещание с главами сельских поселений началось с оперативной информации по COVID-19. Как отметил временно исполняющий полномочия главы района Игорь Ишимов, в районе сложилась напряженная ситуация по распространению коронавирусной инфекции.

По данным районной больницы, по состоянию на первое июня в районе подтверждено 39 случаев коронавирусной инфекции у жителей (на 29 мая было 20 случаев). Еще у 12 человек условно положительные тесты. Ранее в мэрии прирост заболевших объясняли распространением инфекции в семейных очагах.

В районе по-прежнему будет закрыт рынок выходного дня в селе Аргаяш (он не заработает до 14 июня включительно). «Понимаем, что людям необходимо приобретать домашнюю птицу, корма, реализовывать свою продукцию, но безопасность и жизнь жителей должны быть в приоритете», - подчеркнул Ишимов.