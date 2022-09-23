Дороги Челябинска снова оккупировали попрошайки

На дороги Челябинска снова вышли попрошайки. Она стоят с протянутыми руками практически на гостевом маршруте – в районе железнодорожного вокзала на улице Цвиллинга. Они пристают к прохожим на улице, бродят по проезжей части оживленных транспортных магистралей, выпрашивая деньги.

«Давно их не было видно, а тут была неприятно удивлена, когда снова увидела попрошаек. Причем, это не инвалиды. В районе железнодорожного вокзала на улице Цвиллинга вполне здоровые мужчины, хорошо одетые выпрашивают милостыню у водителей», - возмутилась жительница Челябинска Светлана Матвеева.

А действуют попрошайки не одни. За ними приглядывает «смотрящий». Он комфортно расположился на памятнике «Сказ об Урале» и наблюдает за якобы «нищими».

«Я сегодня в гости на поезде приехала к сестре из Нижневартовска. У меня, если честно, был шок, когда я увидала здоровых мужиков на дорогах, которые выдают себя на нищих. У нас такого в городе давно нет, полиция очень четко следит за этим. А куда смотрит ваша полиция? Я ее вообще не увидела», - говорит жительница Нижневартовска Екатерина Потемкина.

Напомним, с 2020 года в Челябинской области начали штрафовать за навязчивое приставание к людям в общественных местах с целью попрошайничества или гадания. Соответствующие поправки в региональный закон приняли депутаты Законодательного Собрания области. Законопроектом введено определение попрошайничества.

Согласно законодательству, за приставание в общественных местах к гражданам с целью попрошайничества, выразившееся в преграждении пути следования, хватании за руки, одежду или другие личные вещи, навязчивой демонстрации надписей или предметов, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей.

Кроме того, за вовлечение несовершеннолетних в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, санкцией статьи 151 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Добавим, что появление попрошаек на дорогах считается нарушением правил дорожного движения. За него они привлекаются к административной ответственности по статье 12.30 КоАП – «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Данную публикацию просим считать официальным обращением к руководству полиции Челябинска с просьбой отреагировать и избавить город от «дорожных» попрошаек.