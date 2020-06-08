Дождевую канализацию Челябинска активно приводят в порядок

В Челябинске активно ведутся работы по содержанию, ремонту и строительству сетей дождевой канализации.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, в этом году строительство элементов системы дождевой канализации города началось сразу после окончания периода сезонного паводка (с начала мая).

Уже закончены работы по устройству сетей дождевой канализации по улицам Львовской и Волгодонской. Там обустроены дренажные водоотводные колодцы, выполнено восстановление водоотводного лотка, устройство перепускных труб, осуществлена разработка траншеи (водоотводного канала).

По улице Контейнерной произведено устройство ливневой канализации с одним дождеприемным и двумя смотровыми колодцами. Выполнено устройство водоотводного дренажного колодца по улице Новой в районе дома №14 в Советском районе Челябинска.

Строительные работы на других объектах будут продолжены в течение всего дорожного сезона.

Также в ежедневном режиме выполняется весь спектр работ по содержанию и ремонту ливневой канализации города. Так, за минувшую неделю выполнены работы по ремонту, замене дождеприемных решеток, колодцев на 47-ми объектах улично-дорожной сети Челябинска (всего с начала года - на 358-ми объектах). На 30-ти объектах произведена очистка дождеприемных решеток колодцев ливневки (всего с начала года - на двух тысячах 597-ми объектах).

Обо всех неполадках в работе ливневой канализации Челябинска можно сообщать по телефонам круглосуточной диспетчерской службы комитета дорожного хозяйства и МБУ «ЭВИС»: 8(951)-771-73- 25 и 8(351) 727-46-26.