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Экологи и полицейские Челябинской области проверят соблюдение карантина на базах отдыха

Общество
Сегодня, 15:43
Автор: 
Инна Шемаева

Министерство экологии и ГУ МВД по Челябинской области проверят соблюдение карантинных мероприятий в туристических зонах. Они посетят базы отдыха и особо охраняемые территории.  

Базы отдыха, особо охраняемые территории, популярные туристические зоны сейчас находятся под пристальным вниманием сотрудников министерства экологии и ГУ МВД по Челябинской области. Они намерены провести совместные рейды.

Цель рейдов полиции и представителей министерства экологии - не допустить массового скопления людей, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, а также проверить соблюдение гражданами и юридическими лицами санитарных и карантинных мероприятий.

Проверки пройдут на основании поручения губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

"На заседании оперативного штаба по координации проведения мероприятий на территории Челябинской области с рассмотрением вопросов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции было решено проверить, как выполняются карантинные ограничения для граждан и юридических лиц. Будут организованы рейды на особо охраняемых природных территориях, в местах массового скопления людей. Также будем давать необходимые разъяснения, чтобы предупредить нарушения", - сообщил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Напомним, как сообщил сегодня, 30 марта, на традиционном аппаратном совещании в администрайии Челябинска начальник управления торговли города Сергей Березуев, несмотря на то, что введен запрет на работу фитнес-центров, спортивных заведений, бань и саун, в Челябинске эти организации продолжают работать. Они перешли на подпольное положение. К работе подключены полицейские.

Добавим, 25 марта президент России Владимир Путин выступил в своем телеобращение к гражданам и сообщил о том, что необходимо предпринять меры по борьбе с распространением вирусной инфекции – коронавирусом.

В торговых центрах должны быть закрыты все магазины, которые торгуют одеждой, развлекательные центры для детей, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, аттракционы, аквапарки.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Виталий Безруков
ГУ МВД по Челябинской области
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