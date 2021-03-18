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Осточертела такая стабильность

Экс-депутат Ольховский провел для Владимира Путина видеоэкскурсию по грязному и неубранному Челябинску

Челябинский инвалид-колясочник, экс-депутат Калининского района Николай Ольховский провел видеоэкскурсию по южноуральской столице для главы государства Владимира Путина и администрации президента.

«Мне осточертела такая стабильность» - так Николай Ольховский назвал видео, которое снимал, передвигаясь по родному району на инвалидном кресле.

Свой путь бывший челябинский депутат, подавший в отставку в январе 2021-го года, начал с перекрестка улиц Ворошилова и Братьев Кашириных.

«Это не окраина, не захолустье. Это спальный район, где живут десятки тысяч людей. Хочу показать вам, что администрация Челябинска делает с жизнями горожан», - обратился Ольховский к Путину.

Не чищенная с начала зимы остановка, переполненные урны, снежные мини-холмы там, где челябинцы садятся в общественный транспорт: не покоришь вершину сугроба, в маршрутку не попадешь.

«Сгребли все с проезжей части прямо на остановку. Чтобы сесть в транспорт, нужно перелазить через снежный бруствер», - посетовал инвалид-колясочник.

Дальше Николай Ольховский выехал на тротуар, который, по его словам (видео эти слова подтверждает), дорожники не чистят от снега, а, напротив, сгребают его туда все с большим усердием. Здесь не то что инвалиду на коляске – тут здоровому человеку передвигаться трудно.

Возмущенный до глубины души Ольховский предложил главе Челябинска Наталье Котовой, уважаемым дорожным службам взять детскую коляску и попробовать прогуляться по данному участку.

«Я устал писать обращения. Тротуары не чистят, дорожные службы не заботятся о челябинцах. Куда уходят деньги из городского бюджета?» - задался вопросом экс-депутат.

Отдельно Николай Ольховский обратился к заместителю главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову.

«Максим Николаевич, вы обещали следить за пандусами и пешеходными переходами…» - напомнил чиновнику о его словах челябинский инвалид.