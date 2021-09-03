Экс-полицейский из Усть-Катава, бравший взятки от похоронщиков, заплатит государству

Мировой судья удовлетворил исковые требования прокурора Усть-Катава (Челябинская область) о взыскании 21 тысячи рублей в доход государства с бывшего начальника смены дежурной части ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу Владислава Гуськова.

Будучи полицейским, Гуськов получал взятки от директора ООО «Ангел», осуществляющего организацию похорон и связанных с ними услуг, за сообщение сведений об умерших гражданах и месте нахождения их трупов.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, за каждое такое сообщение полицейский получал взятку в размере полутора тысяч рублей путем перевода на его банковскую карту. В общей сложности в период с сентября 2016-го до апреля 2018-го года Гуськов обогатился на 21 тысячу рублей за предоставление ей сведений об умерших людях и их родственниках.

Добавим, что Челябинский областной суд, рассмотрев уголовное дело в отношении Владислава Гуськова в апелляционном порядке, изменил приговор Усть-Катавского городского суда от 22 октября 2020 года, которым экс-полицейский был признан виновным в получении взятки от похоронщиков.

Судебная коллегия по уголовным делам областного суда исключила из приговора отягчающее обстоятельство (совершение преступления сотрудником ОВД), снизив в связи с этим основное наказание с трех до двух лет лишения свободы, а дополнительное – в виде лишения права занимать определенные должности – с трех лет до двух лет шести месяцев.