Экс-управляющий делами губернатора Челябинской области возглавил «Протокол»

Евгений Алексеев, ранее занимавший должность управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области, назначен генеральным директором ООО «Протокол».

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, постановление об отставке Евгения Алексеева подписал губернатор Алексей Текслер 14 июля 2020 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Евгений Алексеев с 15 июля будет руководить ООО «Протокол». Компания принадлежит правительству региона. Учредителем является министерство имущества области. Ранее «Протокол» возглавлял Рудольф Готфрид.

Как уже сообщало агентство, в 2017 году областное правительство приняло решение акционировать государственное унитарное предприятие (ГУП) области «Протокол» (было создано в июне 2002 года). ГУП было преобразовано в общество с ограниченной ответственностью. ООО зарегистрировали третьего декабря 2018 года (в этот же день ГУП ликвидирован). Уставный капитал – 36 миллионов 836 тысяч.

Справка

Алексеев Евгений Борисович родился 17 ноября 1975 года.

С 1993 по 1995 годы проходил службу в Вооруженных силах России.

Закончил Челябинский автотранспортный техникум (в 1998 году), Челябинский государственный агроинженерный университет (в 2003 году) и Челябинский филиал Уральской академии государственной службы (в 2006 году).

В 2003 году занял пост гендиректора ЗАО Торговый дом Уралнефтепродукт. С 2005 года - председатель Челябинской региональной общественной организации Совет родителей Челябинской области.

В 2008 году назначен директором муниципального учреждения «Информационно-аналитический центр».

В январе 2014 года назначен заместителем главы администрации правительства Челябинской области, в декабре 2014 года возглавил эту структуру. С 2015 года управление делами правительства было реорганизовано в управление делами правительства и губернатора Челябинской области.