Экскурсовод из Сатки представляет свой проект на всероссийском конкурсе в Перми

Полуфиналисты второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – сегодня, 13 мая, решают региональные кейсы и продолжают бороться за право выйти в финал.

Участников разбили на группы, состоящие из десяти представителей разных регионов России, которые в течение всего дня разрабатывают проект развития туризма в Пермском крае. Как рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» экскурсовод, руководитель клуба «Юный краевед» ДК «Строитель» в Сатке Юлия Маркова, подобный опыт помогает иначе взглянуть на проблемы отрасли.

«У нас очень интересная команда, задорные эксперты. Несмотря на то, что я из Челябинской области, разработка кейса для Перми – не проблема. Все равно мы работаем в одной отрасли, среде. Вполне возможно, что моя идея будет использована в Пермском крае», – отметила Юлия Маркова.

Напомним, вчера, 12 мая, участники представляли свои собственные проекты в сфере туризма. Так, Юлия Маркова рассказывала о работе саткинского краеведческого кружка «Юный краевед», которые работает уже третий год. Ребята публикуют свой взгляд на глобальные проблемы экологии в группе «Зеленый блокнот Юного Краеведа», участвуют в фестивале «Юный гид Сатки» и ходят в походы, чтобы лучше исследовать родную область.

Кроме того, в рамках работы клуба юным краеведам хотелось бы снимать качественные видеоролики для соцсетей, чтобы о Саткинском районе знали и в других городах России и приезжали на экскурсии. Также у ребят есть идея по созданию нового вида путеводителя для детско-юношеского туризма.

«Хочется, чтобы о нашем кружке узнало больше людей. Мы работаем в бюджетной организации, и все поездки и походы совершаем только благодаря родителям. Если найдется лицо, которое было бы заинтересовано в том, чтобы профинансировать, то мы бы вышли на совершенно новый уровень, а наш любимый район засиял бы новыми красками туризма», – рассказала Юлия Маркова.

Напомним, полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства стартовал в Перми вчера, 12 мая. Уже сегодня, вечером, будут подведены итоги двух дней испытаний. Победители полуфинала пройдут в финал, который состоится в июне в Нижнем Новгороде. Лучшие из участников получают поддержку и реализуют свои проекты в регионах России.

Для справки:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства.