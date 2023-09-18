Электричка судьбы

Инга давно и безрезультатно мечтала выйти замуж. Уже все ее подруги с поразительной легкостью проделали этот трюк. Кроме самой Инги. И, знаете ли, в 23 все это еще кажется смешным, и отговорка типа: «Успеется», действует отлично. Но когда тебе 36, происходящее начинает выглядеть как порча.

Порча. Инга уже обдумывала такой вариант. Времени у нее на это было предостаточно. Ведь каждый будний день ей приходилось из маленького провинциального городка Ч. ехать в более крупный, но не менее провинциальный, тоже Ч., город, на работу на электричке.

И вот эти 1,5 часа пути, толкотня по утрам, сама необходимость трястись на электропоезде, уже тревожили и кричали:

- Инга, тебя прокляли!

Как минимум — обеспечили венцом безбрачия и печатью неудачницы. Только вот кто?

Девушка ежебуднично заходила в вагон №3, садилась на четвертый ряд по правой стороне и думала три часа в сутки (1,5 часа с 8:00 до 9:30 туда и 1,5 часа с 18:30 до 20:00 обратно), кто, кто же мог с ней так поступить? Может, Анька?

***

Егору было 37. Он жил в большом городе Ч. в сердце Урала. Но как ни старался найти там работу по душе — не мог.

Да-да, я уже слышу этот хор вопросов: как так? такого не бывает?!!

На самом деле все просто. Вам только нужно взглянуть на Егора — волосы в краске, штаны заляпаны лаком, в руках ворох листов и кисточка за ухом. Да, Егор был художником. Только трудиться ему приходилось еще и… маляром. Чтобы денег хватало. Вот парень и совмещал. Но так как в большом Ч. объектов для картин Егор не находил, он ездил в более живописный и не такой активный маленький Ч. Каждый вечер в 18:30 садился на электричку и ехал туда, чтобы покрасить дом, комнату или мансарду (находил он их специально так, чтобы можно было работать ночью). А утром в 5:00 сесть рисовать восход в горах. И уже в 8:00 мчаться обратно домой.

Егор был не женат. Не слишком мучился от одиночества. Но все больше и больше задумывался не только о приходе зимы, когда ранние восходы сменятся поздними пробуждениями, но и о старости, в которой все будет совсем не так…

В электричке он думал об этом все время. Машинально заходил в вагон №3 и шел к ряду №4 по правой стороне.

***

С Анькой Инга дружила с детства. И вот в девятом классе девушка познакомилась с Павлом. Он учился в их с Анькой лицее в 11 классе - недавно перешел, очаровывая всех и внушая трепет. Анька тогда на Павла тоже «залипла», но подруге не сказала.

И вот одним из вечеров, когда подружки пошли гулять и его же - Павла - обсуждали, девушки встретили молодого человека. Тот был погружен в свои мысли и ничего вокруг не видел.

Девушки, озабоченные, остановились:

- Да тут реферат. Биология. Блин. Тема вроде понятная. Но не идет и все. Уже погулять пошел. Толку ноль.

- Давай помогу, - быстро отозвалась Инга, которая была знатоком этого предмета.

С того вечера Инга начала встречаться с Павлом… Потеряв при этом дружбу Аньки.

Инга встречала бывшую подругу уже во взрослом возрасте, но та делала вид, что не видит девушку и быстро переходила на другую сторону дороги.

Так что, кроме Аньки, вариантов для насыла порчи не было.

***

Егор, естественно, был окружен вниманием девушек. Подающий надежды, талантливый, три персональные выставки, отмечен Союзом художников как молодое (хотя не очень уж и свежее — смеялся Егор) дарование. Так что интерес к нему был везде. Только вот среди либо ветреных красавиц, падких на его статус, либо слишком заумных девиц. Но той единственной и близкой среди них не было.

Егор жил с тремя девушками в разные периоды своей жизни. Но ни одна из них не смогла принять его чудачества. Первая сбежала через месяц, оставив слезную записку с проклятиями. Вторая и третья ушли молча через две недели - каждая со своим портретом.

Больше Егор о не то что семье, а хотя бы о сожительстве не мечтал.

Только думал в дороге о том, как хорошо иметь семью.

***

Было уже 9:00, и скоро все пассажиры прибывали в пункт назначения. Электричку резко дернуло. Инга выронила книгу, которую читала между мыслями о «ведьме Аньке», как она ее себе обозначила сама для себя.

- Да что же это такое. Да каждый день хуже, чем на маршрутке. Да сколько ж это будет продолжаться. Вторые очки ломаю, - бабушка в начале вагона громко голосила, пытаясь воззвать к совести машиниста.

Ингу это рассмешило. Она быстро подняла книгу, какую-то кисть и неловко старалась подавить смешок, прячась за ладонью.

- Девушка, спасибо.

Кто-то потянул кисточку в свою сторону, и Инга только сейчас поняла, что взяла не свое.

- Ой, простите, я взяла все, что нашла, - смущенно заулыбалась девушка.

- Хорошее качество, в хозяйстве пригодится, - засмеялись в ответ.

Инга вспыхнула сильнее. Фраза показалась ей издевкой и попыткой уколоть. Только вот сказана она была так легко и добродушно, что девушка усмирила своих тараканов, выдохнула и подняла глаза на говорившего:

- Егор. Художник. Если кисточка вам понравилась - дарю, - представился молодой (но не свежий — добавил Егор мысленно) человек.

- Инга. Более приземленной профессии. Кисточку беру, - пошутила девушка…

***

Они потеряли три месяца, не смотря по сторонам и сидя бок о бок каждый день. А ведь всего-то и нужно было - заметить друг друга и выбраться из своих размышлений. Так думала Инга, нежно обнимая Егора и мысленно прощая Аньку.

А уже через полгода «путешественники» гуляли свадьбу. Где и как? Тут и думать было нечего. Третий вагон, четвертый ряд по правой стороне.

Рисунок Каролины Сухоруковой