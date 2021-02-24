Энергетики стягивают в Челябинскую области дополнительные силы и средства

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Энергетики стягивают в Челябинскую области дополнительные силы и средства

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» для ликвидации последствий непогоды стягивают в Челябинскую область дополнительные силы и средства.

Энергетики продолжают работать в особом режиме и ликвидируют последствия непогоды на энергообъектах компании в Челябинской области, сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала».

За ночь (с 23-го на 24-е февраля) группировка сил и средств была значительно увеличена. В круглосуточном режиме последствия непогоды ликвидировали 83 аварийно-восстановительные бригады в составе 276 человек, оснащённых 95 единицами спецтехники.

В Челябинскую область на помощь выдвинуты группировки филиала «Сверловэнерго», «Пермэнерго» и дочерней компании - «Россети Урал» - «Екатеринбург», оснащённые дополнительной спецтехникой, резервными источниками электроснабжения, необходимыми материалами.

Также на помощь энергетикам челябинского филиала «Россети Урал» прибудут энергетики Южно-Уральского подразделения «Россети ФСК ЕЭС». Всего дополнительно в Челябинскую область прибудет ещё 75 человек.

В «Челябэнерго» отмечают, что ликвидация последний стихии значительно затрудняется продолжающейся непогодой - шквалистым ветром до 25 м/с, метелью и введёнными ограничениями из-за снежных заносов по передвижению транспорта на региональных трассах.

На девять утра 24-го февраля ремонтные работы продолжаются на электросетевых объектах, обеспечивающих электроснабжение 126 населённых пунктов Челябинской области. Они расположены большей частью в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском. Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском и Красноармейском районах. Также нарушения электроснабжения наблюдаются в Миассе и Копейске.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов, а также узнать о ходе восстановительных работ можно по телефонам контакт-центра компании «Россети Урал»: 8-800-22-00-220 и 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный), в WhatsApp по мобильному телефону: 8-912-2901-220.

Специалисты компании «Россети Урал» прикладывают все усилия, чтобы максимально оперативно ликвидировать последствия непогоды и восстановить нормальную схему электроснабжения жителей Южного Урала.