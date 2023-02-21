Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области превышен на 28,3%

В Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом продолжает оставаться эпидемической, отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе оставалась на уровне показателя предшествовавшей ей семидневки. Рост отмечен лишь среди взрослых – на 5,3%. Заболеваемость среди детей 7-14 лет снизилась на 7,7%, на карантине остаются полностью две школы и 89 классов в 47 школах. Число заболевших среди детей 3-6 лет уменьшилось на 5,2%, детей до трех лет – на 2,8%.

В целом уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 28,3% (неделей ранее – на 26,1%), в том числе среди взрослого населения - на 85,7% (неделей ранее - на 85,6%), среди детей 7-14 лет – на 6,7% (было превышение на 16,3%). Ниже эпидемического порога уровень заболеваемости среди детей до шести лет.