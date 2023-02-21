Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области превышен на 28,3%

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Метро в Челябинске
ЖКХ
Экология
Транспорт
корона
Челябинск минирование
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Метро в Челябинске
ЖКХ
Экология
Транспорт
корона
Челябинск минирование
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Участники общественных слушаний одобрили создание лесопаркового «зеленого пояса» вокруг Верхнеура
21.02.2023

«Зеленый пояс» появится и вокруг Верхнеуральска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Начальнику отделения отдела экономической безопасности УМВД России по городу Челябинску предъявле
21.02.2023

Страж порядка обвиняется в том, что «отжал» деньги и квартиру у фигурантки уголовного дела

Обэповцу из Калининского отдела предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском юридическом колледже 60 творческих номеров на ежегодном фестивале культур народов Ю
21.02.2023

Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На пленарном заседании Законодательного собрания Челябинской области в среду, 22 февраля, депутат
21.02.2023

Руководитель фракции СРЗП в Заксобрании – за открытость данных о доходах депутатов всех уровней

Василий Швецов: Мы не можем поддержать этот закон!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
У ежегодной городской премии Челябинска «Признание» - шесть новых лауреатов. Торжествен
21.02.2023

Хрустальные шары лауреатам вручила Наталья Котова

«Признание» для активных и неравнодушных челябинцев
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.02.2023

Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области превышен на 28,3%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.02.2023

Стихи челябинского ополченца прозвучат на столичном благотворительном концерте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.02.2023

Работники Челябинского цинкового завода стали победителями всероссийского «Инженера года»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.02.2023

В Челябинской области закрыто на карантин две школы и 89 классов в 47 школах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.02.2023

УФСБ выявило высокопоставленных коррупционеров на промпредприятии Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.02.2023

С 23 февраля обновится номер единого контакт-центра Социального фонда России
ОРВИ
грипп
Роспотребнадзор
Общество
21.02.2023 13:25
Фото: Администрация Магнитогорска

Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области превышен на 28,3%

В Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом продолжает оставаться эпидемической, отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе оставалась на уровне показателя предшествовавшей ей семидневки. Рост отмечен лишь среди взрослых – на 5,3%. Заболеваемость среди детей 7-14 лет снизилась на 7,7%, на карантине остаются полностью две школы и 89 классов в 47 школах. Число заболевших среди детей 3-6 лет уменьшилось на 5,2%, детей до трех лет – на 2,8%.

В целом уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 28,3% (неделей ранее – на 26,1%), в том числе среди взрослого населения - на 85,7% (неделей ранее - на 85,6%), среди детей 7-14 лет – на 6,7% (было превышение на 16,3%). Ниже эпидемического порога уровень заболеваемости среди детей до шести лет.

ОРВИ
грипп
Роспотребнадзор
Новости по тегу: ОРВИ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.02.2023

В Челябинской области закрыто на карантин две школы и 89 классов в 47 школах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.02.2023

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превышает эпидпорог на 26,1%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.02.2023

В Челябинской области в 1,5 раза выросло число классов на карантине по ОРВИ и гриппу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.02.2023

В Челябинской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом
Возможно, вас заинтересует
Консультация юриста
Читать сюжет
Задать вопрос
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предприятие MMK Metalurji, входящее в Группу ПАО «ММК» (Магнитог
Экономика

Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва

20.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Первом канале сегодня, 20 февраля, начнется многосерийная шпионская драма о судьбе самого моло
Крупным планом

«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале

20.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему
Происшествия

Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина

19.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Следственные органы СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летнег
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе

17.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В этом году на капитальный ремонт магистральных теплосетей Челябинска, начатый в 2022-м, направят
Общество

На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей

17.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 16 февраля, начнет работу исторический клуб имени уроженца южноуральской ст
Общество

В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло

16.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Участники общественных слушаний одобрили создание лесопаркового «зеленого пояса» вокруг Верхнеура
21.02.2023

«Зеленый пояс» появится и вокруг Верхнеуральска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Начальнику отделения отдела экономической безопасности УМВД России по городу Челябинску предъявле
21.02.2023

Страж порядка обвиняется в том, что «отжал» деньги и квартиру у фигурантки уголовного дела

Обэповцу из Калининского отдела предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском юридическом колледже 60 творческих номеров на ежегодном фестивале культур народов Ю
21.02.2023

Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На пленарном заседании Законодательного собрания Челябинской области в среду, 22 февраля, депутат
21.02.2023

Руководитель фракции СРЗП в Заксобрании – за открытость данных о доходах депутатов всех уровней

Василий Швецов: Мы не можем поддержать этот закон!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
У ежегодной городской премии Челябинска «Признание» - шесть новых лауреатов. Торжествен
21.02.2023

Хрустальные шары лауреатам вручила Наталья Котова

«Признание» для активных и неравнодушных челябинцев
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

21.02.2023 13:25

Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области превышен на 28,3%

21.02.2023 13:06

«Зеленый пояс» появится и вокруг Верхнеуральска

21.02.2023 12:50

Стихи челябинского ополченца прозвучат на столичном благотворительном концерте

21.02.2023 12:42

Работники Челябинского цинкового завода стали победителями всероссийского «Инженера года»

21.02.2023 12:36

Обэповцу из Калининского отдела предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ

21.02.2023 11:59

Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе

21.02.2023 11:50

В Челябинской области закрыто на карантин две школы и 89 классов в 47 школах

21.02.2023 11:28

Василий Швецов: Мы не можем поддержать этот закон!

21.02.2023 11:15

УФСБ выявило высокопоставленных коррупционеров на промпредприятии Челябинской области

21.02.2023 11:02

С 23 февраля обновится номер единого контакт-центра Социального фонда России

21.02.2023 10:57

Из Челябинской епархии в зону СВО отправились особенные пряники, сало, окопные свечи

21.02.2023 10:53

Число заболевших ковидом южноуральцев за неделю выросло почти в два раза

21.02.2023 10:40

Во вторник в Челябинской области снег, метели, порывистый ветер

21.02.2023 10:40

«Признание» для активных и неравнодушных челябинцев

21.02.2023 10:31

У православных во вторник - заигрыши

21.02.2023 10:15

В Челябинской области во время снегопада получил смертельные травмы водитель легковушки

21.02.2023 10:03

На Таганае создают место экологических встреч

21.02.2023 09:45

МТС увеличила скорость мобильного интернета в уральской Швейцарии

21.02.2023 09:42

Народный фронт в Челябинской области отметил Владимир Путин

21.02.2023 09:27

Выбираем настольную игру для ребенка

21.02.2023 02:14

Анонсы событий и мероприятий на 21 февраля (18+)

20.02.2023 19:17

Коркинская горбольница получила три новых операционных стола

20.02.2023 18:26

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 20 и 21 февраля

20.02.2023 18:26

В Челябинске завершен первый этап ремонта в разрушавшемся общежитии на Мира

20.02.2023 18:03

На М-5 в Челябинской области при столкновении с грузовиком погибла пассажир легковушки

20.02.2023 17:51

Житель Миасса ответит за безуспешную попытку подкупить полицейского

20.02.2023 17:40

Во вторник Владимир Путин обратится с Посланием к Федеральному собранию

20.02.2023 17:22

Связующая нить: в Курчатовском районе поздравили защитников Отечества разных поколений

20.02.2023 17:21

В Магнитогорске завершился «гусевский» мемориал

20.02.2023 16:47

В Челябинске определились победители I Всероссийской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир»

20.02.2023 16:36

Безвизовые групповые турпоездки в Китай снова доступны

20.02.2023 15:50

Молодые семьи Челябинска получат социальные выплаты на приобретение жилья

20.02.2023 15:42

Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва

20.02.2023 15:37

Иван Охлобыстин: Наша с вами помощь бойцам поможет приблизить Победу

20.02.2023 15:31

Президент США Джо Байден прибыл в Киев

20.02.2023 15:17

Выступление Путина пройдет без иностранных гостей, в присутствии участников СВО

20.02.2023 15:05

СВР заявила об уничтожении российскими военными большей части техники, переданной Западом ВСУ

20.02.2023 14:21

Справедливороссы отправили гуманитарную помощь на Донбасс из Аши

20.02.2023 14:09

Исторический музей подарит Челябинску «Великий перелом»

20.02.2023 14:01

Консультация юриста: законна ли прослушка телефонов работодателем

20.02.2023 13:39

ГИБДД рекомендует южноуральским водителям отказаться от дальних поездок

20.02.2023 13:34

Как и где загрузить бесплатную музыку?

20.02.2023 13:31

В Челябинске спроектируют укрепление левого берега Миасса

20.02.2023 13:00

Наступившая рабочая неделя будет на два дня короче обычной

20.02.2023 12:44

Южноуральцев предупреждают об опасностях ожидаемой «барической пилы»

20.02.2023 12:37

Челябинке вручили удостоверение к награде ее отца – защитника Ленинграда

20.02.2023 12:11

Кубок митрополита по хоккею в валенках завоевала команда ЗСО

20.02.2023 11:49

ММК: техническое перевооружение коксохимического производства

20.02.2023 11:43

В Челябинске из школы эвакуировали детей и сотрудников

20.02.2023 11:40

Отменены занятия в школах Челябинска, Миасса и Копейска, но только в первую смену

20.02.2023 11:37

Челябинск увидит «Силу в любви»

20.02.2023 11:26

Котова: Все должны быть уверены в качестве питания школьников

20.02.2023 11:13

В Челябинской области Почта России изменит график работы в праздники

20.02.2023 10:53

Москва – Челябинск: «Невероятное путешествие Кристины»

20.02.2023 10:46

Южноуральцев просят помочь «Швейному спецназу»

20.02.2023 10:40

Челябинцев с Днем защитника Отечества поздравит Вадим Самойлов

20.02.2023 10:34

Котова: Продолжаем обрабатывает опасные участки реагентами

20.02.2023 10:26

У православных началась масленичная неделя

20.02.2023 09:53

«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале

20.02.2023 09:37

В Челябинске пожарные спасли угоревшую в дыму кошку

19.02.2023 23:40

«Томас» и его «Командор» зарядили Челябинск энергией и позитивом

19.02.2023 18:01

В понедельник в Челябинской области – ночной мороз, местами снег

19.02.2023 17:52

Анонсы событий и мероприятий 20 февраля

19.02.2023 15:20

В Миассе начинается процесс по делу о мошенничествах со страховыми выплатами

19.02.2023 14:45

В челябинском лицее, где отравились дети, заменили всех работников пищеблока

19.02.2023 14:32

Жители Челябинской области стали чаще жениться и реже разводиться

19.02.2023 13:59

В Челябинске водитель иномарки сбил двух пешеходов на остановке

19.02.2023 13:52

В Челябинске из-за пожара в ТК «Карнавал» эвакуировались около 200 человек

19.02.2023 13:16

В Челябинской области значительно снизилась естественная убыль населения

19.02.2023 12:31

Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина

19.02.2023 12:04

Александр Буйнов призвал жителей Челябинской области поддержать участников СВО

19.02.2023 11:44

В Челябинске полицейские предотвратили возможный конфликт на территории ТК с участием подростков

19.02.2023 11:37

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 14.02.2023 по 19.02.2023)

19.02.2023 11:32

В Златоусте пожарные спасли из горящего дома 11-летнего мальчика

19.02.2023 11:08

В Челябинске в ДТП с тремя автомобилями пострадали четыре человека

18.02.2023 18:01

Из Златоуста на Донбасс отправилась еще одна фура с гуманитарной помощью

18.02.2023 15:27

Бастрыкин взял на контроль расследование дело о гибели подростка в поселке Дзержинка

18.02.2023 13:30

В челябинском лицее, в котором отравились школьники, проводится дезинфекция

18.02.2023 13:17

Дмитрий Певцов подарил гитары бойцам в зону СВО

18.02.2023 13:01

В Челябинской области НМУ продлятся до вечера воскресенья

18.02.2023 12:43

В выходные в Челябинской области – небольшой снег

18.02.2023 12:29

Информацию о пищевом отравлении в лицее Челябинска проверит СК

18.02.2023 12:28

У православных 18 февраля - первая в 2023 году родительская суббота

18.02.2023 12:27

Южноуральские полицейские задержали дуэт угонщиков

18.02.2023 11:22

Публичная библиотека стала центром архитектурного пространства Челябинска

18.02.2023 10:50

В школе Челябинска откроют еще один класс ФСБ

17.02.2023 22:32

СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе

17.02.2023 22:01

В Челябинской области обрушился потолок в жилом доме: погиб подросток, четыре человека пострадали

17.02.2023 20:31

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

17.02.2023 20:13

Глава Минобрнауки в Челябинске оценил арктические автобусы, спецтехнику для аэропортов

17.02.2023 19:02

УКВЗ начал поставку новых трамваев в Челябинск из первой партии 2023 года

17.02.2023 17:56

ЧелГУ проведет традиционный конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+»

17.02.2023 17:02

Сериал «‎Фишер»‎ стал лучшим стартом в линейке Wink Originals

17.02.2023 16:58

Из Челябинска на передовую отправили 500 спальников от бизнесмена Миронова

17.02.2023 16:56

С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмирован один человек

17.02.2023 16:49

Первые два объекта межуниверситетского кампуса в Челябинске должны сдать к первому марта 2024 года

17.02.2023 16:39

Челябинка оформила на своих родственников больше десяти микрозаймов

17.02.2023 16:35

«Аркаим» покажет Челябинску сбрую за два миллиона рублей

17.02.2023 15:26

Президент услышал предложение южноуральских справедливороссов

17.02.2023 15:05

В Кизильском районе продолжают ремонтировать социальные объекты