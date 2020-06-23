Еще три юриста из Челябинска проиграли суд губернатору и правительству

Челябинский областной суд отказал в удовлетворении административных исковых требований юристов Сергея Леонтьева, Виктории Майбородиной и Василия Балакина к правительству и губернатору Челябинской области.

Они настаивали на том, что распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности нужно признать несоответствующим законодательству в части ограничения конституционных прав граждан на свободу передвижения, выбора места жительства и пребывания, соблюдения дистанции 1,5 метра, а также в части использования с 12 мая 2020 года гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования.

Как сообщила официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова, суд пришел к выводу, что оспариваемое распоряжение принято в пределах полномочий правительства области, с соблюдением требований законодательства к порядку его принятия.

Содержание распоряжения соответствует нормативно-правовым актам, имеющим большую юридическую силу. Кроме того, введение оспариваемых распоряжений прав административных истцов не нарушает, обусловлено необходимостью предупреждения распространения коронавирусной инфекции и направлено на защиту здоровья жителей.

Напомним, в начале июня с иском в суд к правительству Челябинской области о признании недействующим и несоответствующим Конституции страны распоряжение о введении режима повышенной готовности обращался адвокат Илья Калетин. Челябинский областной суд отказал ему в удовлетворении требований.

Напомним, режим повышенной готовности действует в Челябинской области с 18 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19. В конце апреля глава региона принял решение о продлении режима ограничений до 12 мая, а затем - до 31 мая.

Впоследствии было принято новое решение - продлить в регионе режим повышенной готовности до 30-го июня с сохранением обязательного масочного режима.

Все южноуральцы обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и социальное дистанцирование.